شكرا لقرائتكم خبر عن تجنبه على معدة فارغة.. اعرف هتاكل وتشرب إيه قبل وبعد الحصول على لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدعو كل دول العالم مواطنيها بضرورة الحصول على التطعيمات لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وأصبح بالفعل الجميع مؤهلاً للحصول على اللقاح، وربما تتساءل هل هناك أشياء معينة يمكنك تناولها قبل وبعد التطعيم لتقليل الأعراض أو دعم جهاز المناعة لديك؟ هل هناك أطعمة يجب تجنبها؟ وبحسب ما نشره موقع "eatingwell" سنوضح الحقائق حول دور الأطعمة المضادة للالتهابات والترطيب والنوم فيما يتعلق بلقاح كورونا وفقا لآراء الأطباء.

اختر الأطعمة المضادة للالتهابات

قالت الدكتورة الأمريكية هيذر كوزا طبيبة الأسرة في الرعاية الصحية المتكاملة الشاملة في ولاية ميشيجان: "لا توجد أبحاث كافية لدعم أن الأطعمة أو المكملات الغذائية المضادة للالتهابات مثل فيتامين سي ستجعل لقاح كورونا أكثر فعالية ولكن بشكل عام، تناول الأطعمة المغذية للغاية وتناول فيتامين C يساعد الجهاز المناعي.

يوافق الدكتور ويليام لي، المؤسس المشارك والمدير الطبي لمؤسسة تكوين الأوعية الدموية فى الرأى، على أنه "لا يوجد دليل قاطع على تناول أي مكملات يمكن أن تجعل لقاح كورونا يعمل بشكل أفضل، ومع ذلك، فإن تناول الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضروات وعدد أقل من الأطعمة المصنعة سيساعد جهاز المناعة لديك على العمل بشكل أفضل بشكل عام بسبب انخفاض الالتهابات في الجسم.

وقال إن النظام الغذائي الصحي الذي يتم الحفاظ عليه على المدى الطويل يمكن أن يحسن الاستجابة المناعية ويساعدنا على مكافحة العدوى بشكل أفضل وربما يعزز الاستجابة المناعية للتطعيم، ومن الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الكركم هو نوع من التوابل ذات الخصائص المضادة للالتهابات ويمكن رشه على الطعام أو تناوله في الشاي، والأسماك أيضًا مضادة للالتهابات، والسلمون والماكريل والسردين والأنشوجة والرنجة تحتوي على أكثر مضادات الالتهاب أوميجا 3.





لا تذهب على معدة فارغة

ليست هناك حاجة للصيام في الليلة التي تسبق لقاح كورونا مثلما قد تفعل في الإجراءات الأخرى، قد يجعلك هذا تشعر بالدوار وأكثر عرضة للإغماء إذا كنت شخصًا تشعر بالغثيان حول الإبر، وينصح الطبيب ويليام بتناول شيئًا مصنوعًا في المنزل وبأقل قدر ممكن من المعالجة مثل الزبادي والفاكهة والبيض والفاكهة كلها خيارات جيدة".

بعد التطعيم ، قد يكون لديك آثار جانبية مثل ألم في الذراع ، أو حمى منخفضة الدرجة ، أو آلام في الجسم، يقول الخبراء إن هذا يعني أن نظام المناعة لديك يعمل، اسأل طبيبك عن مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية والتي يمكنك تناولها لتخفيف الأعراض.

شرب الكثير من السوائل

يتفق الأطباء على أن الحفاظ على رطوبة كافية قبل وبعد الحصول على لقاح كورونا أمر بالغ الأهمية، حيث لا يعمل كل شيء في الجسم بشكل أفضل فقط في حالة ترطيب الجسم جيدًا ، ولكن البعض ممن يعانون من رهاب الإبر وتاريخ الإغماء سيكونون أفضل كثيرًا إذا ظهروا في حالة رطوبة".

وأوصت الدكتورة كوزا: "قبل وبعد الحصول على اللقاح، بشرب الكثير من السوائل"، كما أنها تشجع على تناول الأطعمة مثل الفواكه والخضروات والحساء القائم على المرق لتعزيز جهاز المناعة، يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أيضًا بشرب السوائل بعد أخذ اللقاح ، إذا كنت تعاني من عدم الراحة من الحمى.

حاول أن تنام جيدًا ليلاً

احصل على ليلة نوم جيدة في الليلة التي تسبق التطعيم، قال الدكتور ويليام لى: "يستخدم جسمك النوم لإعادة بناء دفاعاته، والحرمان المزمن من النوم يضعف نظام المناعة لديك".