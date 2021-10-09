إن كنت تعاني من نقص المغنيسيوم.. فعليك بهذه الكنوز الخمسة!

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

يعتبر عنصر المغنيسيوم هو رابع أكثر المعادن وفرة في الجسم، والثاني الأكثر وفرة في خلايا الجسم، حيث يساعد في الحفاظ على قوة العظام وتحسين صحة القلب وضبط مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى تعزيز مستويات الطاقة.

ويحذر الأطباء من مشكلة نقص المغنيسيوم، الذي قد يؤدي لظهور بعض الأعراض الملفتة مثل التشنجات العضلية والرعشة والتعب وفقدان الشهية والارتباك واضطرابات النوم.

ويمكن لنقص المغنيسيوم أن يؤثر سلبا على بعض المشاكل الصحية مثل نقص المناعة المكتسبة والاكتئاب وأمراض القلب والسكري وهشاشة العظام وغيرها من الأمراض المزمنة.

وهنا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يعانون من إحدى هذه الأعراض، ضرورة إجراء اختبار بسيط للدم للتأكد مما إذا كانت نسبة المغنيسيوم في الدم كافية.

وإليكم 5 من الأعشاب والخضروات المتوافرة في حياتنا اليومية، ستساعدكم في تعويض نقص المغنيسيوم:

1. الشبت

الشبت من الأعشاب المعروفة منذ زمن بعيد، إذ يستخدم في تحضير الكثير من الأطباق، فهو معروف بنكهته المميزة، فضلا عن أنه غني بالمغنيسيوم، ففي كل 200 غرام من الشبت يوجد ما يعادل 357 ميلليغرام من الشبت.

2. النعناع

وفقا لموقع “غيزونديه إيرنيرونغ” يحتوي 200 غرام على 422 ميلليغرام من المغنيسيوم. ويتميز النعناع بمذاقه المنعش ويمكن إضافته لبعض الأطباق مثل سلطة الفواكه، فضلا عن إمكانية مضغه للحصول على نفس منعش.

3. الريحان

يعتبر الريحان من أفضل الأعشاب المستخدمة في علاج نقص المغنيسيوم، فكل 200 غرام من الريحان تحتوي على حوالي 556 ميلليغرام من المغنيسيوم. ويتميز الريحان بمذاقه اللذيذ، وهو يستخدم في إعداد العديد من الأطباق الإيطالية، فضلا عن إمكانية استخدامه في السلطة وتناوله مع بعض المكسرات.

4. الزعتر

يحتوي الزعتر الطازج على 317 ميلليغرام من المغنيسيوم في كل 200 غرام من الزعتر. ومن الأفضل تناول الزعتر طازجا، فالزعتر الجاف لا يحتوي على هذا القدر العالي من المغنيسيوم. ويتميز الزعتر بطعمه الحار والحامض ومن المعتاد إضافته لأطباق الدواجن والأسماك.

5.الكزبرة

تعد الكزبرة واحدة من أقدم التوابل المعروفة، وفي كل 200 غرام من الكزبرة يوجد حوالي 498 ميلليغرام من المغنيسيوم، وغالبا ما تستخدم الكزبرة في تحضير الحساء وعند سلق الخضار أيضا، فضلا عن أن استخدامه في الكثير من الأطباق الشرقية.