شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأطفال يواجهون نفس مخاطر الإصابة بفيروس كورونا مثل البالغين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، عن أن الأطفال يواجهون مخاطر مماثلة للإصابة بفيروس كورونا مثل البالغين لكنهم أقل عرضة للإصابة بأعراض، بحسب ما نشر موقع "CNN" الأمريكي.

ووجدت الدراسة الجديدة، التي نُشرت في مجلة JAMA Pediatrics، أن البالغين والأطفال الذين يعيشون في ولايتى يوتا ونيويورك يتشاركون في مخاطر مماثلة للإصابة بفيروس كورونا لكن الأطفال كانوا يعانون من الأعراض فقط حوالي نصف الوقت.





وقال الدكتور فلور مونوز، أخصائي الأمراض المعدية للأطفال في مستشفى الأطفال في تكساس وأستاذ مشارك طب الأطفال في كلية بايلور للطب، "توضح الدراسة أن الأطفال من جميع الأعمار بما في ذلك الرضع والأطفال الصغار معرضون لخطر مماثل للإصابة بعدوى كورونا مقارنة بالبالغين".

وكتب مونوز، الذي لم يشارك في الدراسة، "حقيقة أن الأطفال، وخاصة الأطفال الصغار يمكن أن ينقلوا فيروس كورونا أصبح الآن مفهوماً بشكل أوضح".

وأضاف أن النتائج الجديدة يجب أن تؤخذ في الاعتبار في جهود مكافحة الأوبئة وكذلك في أبحاث اللقاحات والعلاجات.

تم نشر هذه النتائج بعد يوم واحد فقط من طلب شركتي فايزر وبيونتيك رسميًا ترخيصًا لاستخدام الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للقاح كورونا ، بجرعة أصغر ، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا.

تضمن البحث الجديد ، الذي تم إجراؤه في الفترة من سبتمبر 2020 حتى أبريل 2021 ، بيانات عن 1236 شخصًا من 310 أسرة مختلفة لديها طفل واحد أو أكثر في مدينة نيويورك، وبعض المقاطعات في جميع أنحاء ولاية يوتا الأمريكية.

ألقت الدكتور فاطمة داود من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وزملائها نظرة فاحصة على حدوث فيروس كورونا ووجدوا أنه من بين الأسر التي بها شخص واحد أو أكثر مصاب، كان متوسط ​​خطر العدوى داخل تلك الأسر 52٪، مضيفة إلى الدليل على أن الأسر لا تزال مكانًا شائعًا ينتشر فيه الفيروس.



الأطفال

عندما قاموا بتحليل حدوث فيروس كورونا حسب الفئة العمرية ، بدت المعدلات لكل 1000 شخص في الأسبوع متشابهة في جميع المجالات: 6.3 للأطفال حتى سن 4 سنوات ؛ 4.4 للأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا ؛ 6.0 للأطفال من سن 12 إلى 17 سنة ؛ و 5.1 للبالغين.

وتشير النتائج إلى أن الأطفال والبالغين لديهم معدلات إصابة متشابهة بعدوى كورونا ، مما يؤكد الحاجة إلى التقييم السريع لفعالية اللقاح وسلامته لدى الأطفال لتوسيع مؤشرات اللقاح إلى الفئات العمرية الأصغر.

عندما قام الباحثون بتحليل عدد الأشخاص في كل فئة عمرية لم تظهر عليهم أي أعراض، وجدوا عدوى بدون أعراض بين 52٪ من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات، و 50٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 سنة ؛ 45٪ من هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 سنة ؛ ولكن في 12٪ فقط من البالغين.

وكتب الباحثون: "كان لدى البالغين والأطفال من جميع الأعمار مخاطر مماثلة للإصابة بعدوى كورونا ، لكن ما يقرب من نصف إصابات كورونا بين الأطفال كانت بدون أعراض مقارنة بجزء أصغر بكثير بين البالغين".

لاحظ الباحثون أن بعض الأعراض بين الأطفال الصغار ربما لم يتم تجاهلها منذ أن تم جمع البيانات الخاصة بالأعراض من مقدمي الرعاية البالغين للأطفال - وليس الأطفال أنفسهم.

بشكل عام ، يجب مراعاة الدور الذي يلعبه الأطفال في نقل التهابات الجهاز التنفسي في جهود مكافحة الوباء وكذلك الحاجة إلى لقاح كورونا للأطفال.