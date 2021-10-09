ما السبب العلمي وراء شعور البعض بالجوع ليلاً؟

محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021

كشف خبير تغذية مصري عن السبب العلمي وراء شعور البعض بالجوع ليلاً.



وأوضح الدكتور ماجد زيتون، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، أن انخفاض معدل السكر في الدم هو السبب وراء الشعور بالجوع ليلاً، مشيراً إلى أنه يؤدي إلى زيادة كبيرة بالوزن.

وقال زيتون، خلال لقائه في قناة «صدى البلد»، إن علاج زيادة الوزن يكون عن طريق وضع بروتوكول صحيح للتغذية لتأمين الحالة من الاستيقاظ حتى النوم.

وأضاف أن مريض السمنة لا بد أن يتحلَّى بالثقة بالله عز وجل أولاً، ثم بنفسه وطبيبه المعالج له، مؤكداً أهمية العامل النفسي في عملية فقدان الوزن.

ونوَّه بضرورة أن يكون هناك التزام من قِبل المريض حتى لا يُصاب بأعراض الحمية التي تتمثل في الدوار والإمساك وانخفاض معدل السكر.

وذكر أنه يعكف على كتابة سلسلة ناجحة من «الدايت» تساعد على إنقاص الوزن بسرعة، محذراً من خطورة أخطاء الأطباء في وصفات الحمية لمرضاهم.