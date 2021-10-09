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القاهرة - سامية سيد - ضغط الدم هو ضغط الدم الذي يندفع باتجاه جدران الشرايين، وتنقل الشرايين الدم من قلبك إلى أجزاء أخرى من جسمك يرتفع ضغط الدم وينخفض ​​بشكل طبيعي على مدار اليوم ، ولكنه يمكن أن يضر قلبك ويسبب مشاكل صحية إذا ظل مرتفعاً عن المعدل الطبيعى لفترة طويلة، وهذا يسمى "ارتفاع ضغط الدم"، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم والعوامل التي قد تؤثر على قياسه بطريقة صحيحة.

لماذا أحتاج إلى قياس ضغط الدم؟

بحسب ما ذكر موقع مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي "CDC" فإن قياس ضغط الدم هو الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أم لا، حيث أنه عادة لا يكون لارتفاع ضغط الدم علامات أو أعراض تحذيرية، ولا يعرف الكثير من الناس أنهم مصابون به.

عوامل على قراءة ضغط الدم

يمكن أن تؤثر أشياء كثيرة على قراءة ضغط الدم، بما في ذلك:

-القلق من قياس ضغط الدم وهذا ما يسمى "متلازمة المعطف الأبيض" ما يصل إلى 1 من كل 3 أشخاص لديهم قراءة ضغط دم مرتفعة في مكتب الطبيب قد يكون لديهم قراءات ضغط دم طبيعية خارج مكتب الطبيب.

-ما أكلته أو شربته أو فعلته قبل قراءة ضغط الدم، إذا كنت تدخن أو تشرب الكافيين أو تمارس الرياضة في غضون 30 دقيقة من قياس ضغط الدم، فقد تكون قراءتك أعلى.

-طريقة الجلوس، يمكن أن يؤدي وضع ساق على الساق الأخرى وترك ذراعك يتدلى على جانبك بدلاً من الاستلقاء إلى ارتفاع ضغط الدم.

من المهم الحصول على قراءة دقيقة لضغط الدم حتى يكون لديك صورة أوضح لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

قد تمنحك القراءة التي تقول أن ضغط دمك أقل مما هو عليه في الواقع إلى شعورًا زائفًا بالأمان بشأن صحتك، كما قد تؤدي القراءة التي تفيد بأن ضغط الدم لديك أعلى مما هو عليه في الواقع إلى علاج لا تحتاج إليه.

ما هي الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم؟

-لا تأكل أو تشرب أي شيء قبل 30 دقيقة من قياس ضغط الدم.

-إفراغ المثانة قبل القراءة.

-اجلس على كرسي مريح مع دعم ظهرك لمدة 5 دقائق على الأقل قبل القراءة.

-ضع كلتا قدميك مفرودتين على الأرض وحافظ على ساقيك غير متقاطعتين.

-تأكد من إحكام الكفة القابلة للنفخ بجهاز قياس الضغط على ذراعك ولكن لا تجعله ضيقًا جدًا، يجب أن تكون الجهاز على جلدك العاري، وليس فوق الملابس.