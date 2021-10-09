شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أفضل توقيت لتناول وجبة الإفطار.. تقلل خطر الإصابة بمرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة إلى أن تناول وجبة الإفطار في وقت مبكر يقلل من خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع الثاني، فإذا تناولت وجبة فطور متأخرة أو تخطيتها تمامًا ، فيجب عليك إعادة النظر في ذلك، وفقًا لدراسة نُشرت في Journal of the Endocrine Society ، فإن تناول وجبة إفطار مبكرة يقلل من خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين، وبالتالي الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

في هذه الدراسة وفقا لتقرير موقع" Onlymyhealth" ، حلل باحثون في الولايات المتحدة بيانات 10575 أمريكيًا بالغًا من مسح وطني حول الصحة والتغذية، كانت إحدى النتائج المذهلة هي أن الصيام المتقطع ، كان مرتبطًا بمقاومة الأنسولين العالية.

نتائج الدراسة

توصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يتناولون فطورًا مبكرًا هم أقل عرضة للإصابة بمقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع 2، وسواء صاموا أم لا ، فإن الأشخاص الذين تناولوا وجبتهم الأولى بحلول الساعة 8.30 صباحًا كانوا أقل عرضة للمعاناة من هذين الأمرين

ليس ذلك فحسب، فقد ارتبط الصيام المتقطع بمقاومة أعلى للأنسولين، وهذه نتيجة مذهلة حيث أظهرت الأبحاث السابقة أن الصيام يؤدي إلى حساسية الأنسولين وانخفاض مستوى السكر في الدم.

قال الدكتور مريم علي ، الباحثة في جامعة نورث وسترن في شيكاغو والمؤلف الرئيسي لهذه الورقة البحثية: "تشير هذه النتائج إلى أن التوقيت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمقاييس التمثيل الغذائي أكثر من المدة ويدعم استراتيجيات الأكل المبكر".

ما هو مرض السكري من النوع 2

هذه مشكلة صحية خطيرة تمنع الأنسولين من العمل كما ينبغي، هذا هو السبب في أن معظم مرضى السكر لديهم مقاومة الأنسولين، نظرًا لأن أعراضه خفيفة جدًا ، فقد لا تعرف حتى ما إذا كان لديك. تتضمن بعض العلامات الشائعة لمرض السكري من النوع 2 ما يلي:

الشعور بالجوع والعطش في كثير من الأحيان

كثرة التبول

فقدان الوزن بدون أي سبب

تعب

رؤية مشوشة

خدر في اليدين أو القدمين

الجروح التي لا تلتئم

سهولة الإصابة بالعدوى

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب مرض السكري من النوع 2 ، مثل مقاومة الأنسولين ، والتاريخ العائلي ، والسمنة ، ونمط الحياة غير الصحي ، وما إلى ذلك، يلعب أسلوب الحياة دورًا كبيرًا في إدارة مرض السكري، ومن ثم ، يجب عليك خسارة وزنك وممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات، إلى جانب تناول الحبوب الكاملة والبروتينات والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية، كما حذرت الدراسة ايضا من الإفراط فى تناول السكريات.