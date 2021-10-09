شكرا لقرائتكم خبر عن صحة طفلك فى "اللانش بوكس".. أهم الأطعمة لتعزيز المناعة ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجبات "اللانش بوكس" لطفلك تزامنًا مع عودة العام الدراسى، من أكثر الأمور التي تؤرق الأمهات، خاصة في ظل استمرار جائحة كورونا، لذا فإن انتقاء الأطعمة التي يتناولها طفلك خلال يومه الدراسى، تعد من أهم العوامل التي تلعب دورًا في الحفاظ على صحته وتعزيز مناعته إزاء الفيروسات والعدوى المختلفة التي قد يلتقطها بسهولة، إذا تراجعت كفاءة مناعته.

وحدد الخبراء في موقع Healthline، بعض الأطعمة التي يجب أن يتناولها طفلك في بداية يومه، ويمكنك وضعها في "اللانش البوكس" مع عودة العام الدراسى.

الخضراوات والفاكهة

لابد أن يحتوى "اللانش بوكس" على حصص من الفاكهة والخضراوات مثل البرتقال واليوسفى والفراولة والجوافة والكيوى، كما يمكنك وضع قطع من الطماطم والجزر والفلفل الأخضر والبطاطا الحلوة، وجميع هذه الأنواع غنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز مناعة طفلك، خاصة فيتامين سى الذى يلعب دورًا في حمايته من نزلات البرد وعدوى الإنفلونزا.

منتجات الألبان

يمكنك إدراج كوب من الزبادى أو عبوة اللبن قليل الدسم إلى وجبة طفلك خلال يومه الدراسى، لأنها تعد مصدرا جيدا للبروتين والكالسيوم، بجانب ذلك فإن الجبن من أهم مصادر التغذية التي يحتاجها طفلك وتعزز مناعته وتساعده على النمو، ويمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم على عامين تناول منتجات الألبان قليلة الدسم.

البروتين

تشمل الأطعمة الغنية بالبروتين اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والدجاج والبيض والفول، لذا يمكنك تجهيز ساندوتشات البيض وصدور الدجاج المشوى أو الفول، فهذه الأطعمة مهمة لنمو طفلك وتطور عضلاته، بجانب أنها مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة أخرى مثل الحديد والزنك وفيتامين ب 12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

المكسرات

تعد حصص المكسرات مثل اللوز وعين الجمل والفستق والبندق من أهم الأطعمة التي لابد من إدراجها في وجبات "اللانش بوكس" لأنها تعزز مناعته وتحافظ على صحة الدماغ وزيادة التركيز والانتباه خلال يومه الدراسى.

الحبوب

تشمل الخبز والمكرونة وحبوب الإفطار"الكورن فليكس"، والكسكسي والذرة والشوفان والشعير، حيث تمنح هذه الأطعمة الأطفال الطاقة التي يحتاجونها للنمو والتطور والتعلم، وتعزز مناعته، وتحافظ على شعوره بالامتلاء لفترة أطول.

​المحاذير

وأوضح الخبراء أن من أهم الأطعمة التي يجب تجنب إدراجها لطفلك في وجبات "اللانش بوكس" تشمل رقائق البطاطس المقلية، والمقليات من اللحوم، بجانب الحلويات والكحك والشيكولاتة، كما تعد اللحوم المصنعة مثل اللانشون والهوت دوج من أخطر الأطعمة التي تؤثر على مناعة وصحة طفلك.