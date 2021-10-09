شكرا لقرائتكم خبر عن الريجيم القاسي الحل السحرى للتخلص من 5 كيلو من وزنك خلال 72 ساعة.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الريجيم القاسي أحد الأنظمة الغذائية المتبعة مؤخرًا للتغلب على الوزن الزائد، حيث يمكنك من خسارة 5 كيلو من وزنك خلال 72 ساعة، حيث يعتمد هذا الريجيم على نظام غذائى منخفض السعرات الحرارية لمدة ثلاثة أيام، ويحد هذا النظام الغذائي من تناول السعرات الحرارية اليومية بما يعادل نحو1400 و1200 و1100 سعرة حرارية، طبقا لما ورد في موقعMedicalnewstoday.

ويعتمد هذا الريجيم على الأطعمة الغنية بالبروتين وقليل الدهون والكربوهيدرات، كما يتضمن مجموعات غذائية محددة لمحاولة زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون، حيث يساعد على فقدان الوزن خلال وقت قياسى، حيث يتمكن المقبلون على جراحات السمنة من اتباعه قبل الخضوع للعملية لفقدان وزنهم.

ويعتمد الريجيم القاسي على بضعة خطوات لإنقاص وزنك في غضون 72 ساعة فقط:

1.الإكثار من تناول المياه طوال اليوم، مع السماح بتناول كوب أو اثنين من القهوة أو الشاي.

2.تتكون وجبة الإفطار على تناول شريحة واحدة من خبز التوست المحمص ونصف جريب فورت وملعقتين من زيدة الفول السودانى فقط.

3.يسمح بتناول نصف كوب من التونة مع شريحة واحدة من الخبز خلال وجبة الغداء.

4.وتتكون وجبة العشاء من نصف موزة وتفاحة صغيرة وحصة صغيرة من اللحم قليل الدسم.

5.يسمح بتناول البيض خلال وجبة الفطار أيضًا، بحيث لا تتجاوز بيضة واحدة.

6.يسمح بتناول البسكويت المملح والجبن القريش أيضًا.

7.يمكنك تناول الخضروات مثل الجزر والبروكلى والخيار والأفوكادو والتفاح