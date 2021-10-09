شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أنواع غريبة للإجهاض.. أبرزها الحمل الكيمائي والبويضة التالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تستغرب الكثير من النساء عند قرائه هذا التقرير، لأنه يتحدث عن أنواع مختلفة لفقدان الحمل، فمن الشائع التعرض للإجهاض في إحدى مراحل الحمل المختلفة، ولكن هناك بعض الأسباب الغريبة، ومنها الحمل الكيمائي، أو البويضة التالفة.

وللتعرف أكثر عن هذا الأمر عليك قرائه هذا التقرير، وفقا لموقع "verywellfamily"، الذي قدم أبرز أنواع فقدان الحمل، ومنها:

-الحمل الكيميائي:

هو ليس حملًا كاذبًا أو نتيجة إيجابية كاذبة لاختبار الحمل، فيكون الإجهاض مبكرًا جدًا قبل اكتشاف الحمل في بعض الأحيان، تحدث حالات الحمل الكيميائي عادة بسبب تشوهات الكروموسومات، وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى التعرض للمواد الكيميائية السامة أو المشاكل الهيكلية في عنق الرحم أو المشيمة أو الرحم.

-الحمل خارج الرحم:

تحدث حالات الحمل خارج الرحم عندما تُزرع البويضة الملقحة في مكان آخر غير الرحم ، مثل إحدى قناتي فالوب، و يكون السبب غير معروف، و تشمل أعراض الحمل خارج الرحم ألمًا شديدًا في البطن ودوخة.

-الإجهاض في الثلث الأول من الحمل:

الإجهاض في الثلث الأول من الحمل شائع جدًا، فحوالي 15٪ من حالات الحمل تؤدي إلى الإجهاض، و يُعتقد أن التشوهات الهيكلية للكروموسومات هي سبب العديد من حالات الإجهاض المبكرة، و قد تشمل العوامل الأخرى المساهمة المرض المزمن ، وعدم انتظام الهرمونات، وتعاطي الكحول والمخدرات ، والتدخين ، والعوامل البيئية الأخرى .

-البويضة التالفة:

البويضة التالفة أو الحمل الجنيني، هي نوع شائع جدًا من الإجهاض المبكر، في هذا النوع لا ينمو الجنين ، لكن كيس الحمل يستمر في النمو، و يعود سبب ثلث حالات الإجهاض التي تحدث في الأسابيع الثمانية الأولى من الحمل إلى تلف البويضة.

مع وجود البويضة التالفة، قد تعانين من أعراض الحمل ، على الرغم من عدم وجود حمل قابل للحياة.

-الحمل المولي:

الحمل المولي هو حالة نادرة تتسبب في نمو أنسجة الحمل بشكل غير طبيعي ومفرط، ويمكن أن يحدث هذا دون وجود خلايا جنينية أو مع بعض أنسجة الجنين التي تنمو بشكل غير طبيعي، والحمل المولي غير قابل للحياة والسبب هو خلل في الكروموسومات يحدث في وقت الإخصاب.

-الإجهاض في الثلث الثاني من الحمل:

يمكن أن تحدث حالات الإجهاض المتأخرة، مثل تلك التي تحدث في الثلث الثاني من الحمل ، لعدد من الأسباب، ومنها تشوهات الكروموسومات ، أو قصور عنق الرحم ، أو العيوب الخلقية ، أو مشاكل المشيمة ، أو عوامل أخرى.

-الولادة المبكرة بسبب اتساع عنق الرحم:

عنق الرحم غير الكفء هو حالة طبية يتسع فيها عنق الرحم مبكرًا في الحمل ، مما يؤدي إلى فقدان الحمل أو الولادة المبكرة، تشير التقديرات إلى أن 8٪ من خسائر الحمل في الثلث الثاني من الحمل والولادات المبكرة ترجع إلى قصور عنق الرحم.

-موت الجنين:

موت الجنين في الرحم قبل الولادة، و يُطلق على فقدان الحمل بعد 20 أسبوعًا من الحمل ولادة جنين ميت بدلاً من الإجهاض، و تشمل الأسباب المحتملة والعوامل المساهمة العدوى ، ومشاكل المشيمة ، والعيوب الخلقية ، ومضاعفات الحمل ، وارتفاع ضغط الدم لدى الأم ، ومشاكل الحبل السري.