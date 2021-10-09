شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن مد العمل بمكاتب الاشتراكات لـ11مساءً بمناسبة بدء الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد 2021 / 2022 تشغيل مكاتب الاشتراكات فترتين ( صباحية ومسائية ) اعتباراً من اليوم السبت اعلى أن يبدأ العمل الساعة 7:00 وحتى الساعة 23:00 وذلك خلال الفترة من 9 / 10 / 2021 وحتى 30 / 10 / 2021 .



وأكدت هيئة السكة الحديد استمرار تشغيل مكاتب الاشتراكات أيام الجمع والعطلات الرسمية من الساعة 7:00 وحتى الساعة 15:00 خلال تلك الفترة، على أن يتم العمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية فى باقى الأيام حتى نهاية أكتوبر الجارى.



وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أنه تم وضع اللوحات الارشادية على شبابيك صرف الاشتراكات توضح شروط استخراج الاشتراكات، كما سيتم اتخاذ كافة اجراءات الصيانة للقطارات وكذلك الاجراءات الاحترازية فى التعامل مع جمهور الركاب وعلى الجمهور مراعاة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.