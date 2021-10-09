شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت من عشاق مبيض القهوة.. تعرف على طريقة استخدامه الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تستخدم مبيض القهوة ومن محبيه، فيجب أن تعلم أنه يحتوي علي نسبة عالية من السكريات، والنكهات الصناعية والمحليات والألوان، وهذه العناصر ينصح الكثيرون بتجنبها حفاظا علي الصحة العامة للجسم.



صناعة مبيض القهوة في الممنزل

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE"، إلى أن الإسراف في تناول مبيض القهوة يزيد من فرص الإصابة بزيادة الوزن، والاكتئاب، ولتجنب هذه الأمور السلبية، يمكنك صناعة مبيض القهوة الخاص بك في المنزل، بطريقة صحية ومنخفضة السعرات الحرارية، وذلك عن طريق التالي:

- مبيض حليب جوز الهند بالفانيليا:

يعتبر حليب جوز الهند من أساسيات صناعة مبيض القهوة المصنوعة في المنزل، ويتم صناعتها بهذه الطريقة، وضع علبة من حليب جوز الهند في وعاء زجاجي، ثم أضف 1-2 ملاعق صغيرة من الفانيليا ، وأغلق البرطمان ، ورجه لمدة 30 ثانية، ثم ضعه علي القهوة الخاصة بك، ولكن عليك الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.



مبيض القهوة

- مبيض اليقطين بجوز الهند:

بالنسبة للأشخاص الذين يستمتعون بالقهوة بنكهة اليقطين، فإن هذه الوصفة تكون خيارا جيدا، ويتم صناعته بهذه الطريقة:

1/2 كوب حليب جوز الهند.

1/2 كوب حليب لوز.

1/4 كوب من اليقطين.

1/8 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

1/8 ملعقة صغيرة من مسحوق حبوب الفانيليا.

امزج جميع المكونات في خلاط عالي السرعة حتى تمتزج بالكامل، ويخزن في وعاء محكم في الثلاجة لمدة 7-10 أيام.



طريقة مبيض القهوة في المنزل

- حليب الكاجو بالشوكولاتة المحلى بالتمر:

غالبًا ما تحتوي مبيضات القهوة بنكهة الشوكولاتة التي يتم شراؤها من المتجر على نسبة عالية من السكر، ولكن يمكنك صناعته في المنزل بطريقة صحية وبسيطة، والطريقة هي:

1 كوب من الكاجو منقوع طوال الليل في الماء ثم يصفى.

4 أكواب من الماء.

3-4 حبة من التمر منزوعة النوى.

1/4 كوب من مسحوق كاكاو.

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

يُضاف الكاجو إلى الخلاط مع الماء والتمر ومسحوق الكاكاو والفانيليا والقرفة ، ويُمزج المزيج على نار عالية لمدة دقيقتين تقريبًا ، حتى يصبح ناعمًا وكريميًا، ويحفظ في الثلاجة لمدة تصل إلى 4 أيام.