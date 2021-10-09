صحة ورشاقة

المغرب يعلن تسجل 655 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة المغربية امس الجمعة تسجيل 655 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 668 أمس مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 938286 إصابة.

 

وسجل المغرب امس 14 وفاة جديدة، نزولا من 23 الخميس، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 14427 حالة في المملكة.

 

وقبل أيام أعلنت وزارة الصحة المغربية البدء في التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "تبعا لتوصيات اللجنة العلمية الوطنية والتوصيات العلمية الدولية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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