المغرب يعلن تسجل 655 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة المغربية امس الجمعة تسجيل 655 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 668 أمس مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 938286 إصابة.



وسجل المغرب امس 14 وفاة جديدة، نزولا من 23 الخميس، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 14427 حالة في المملكة.

وقبل أيام أعلنت وزارة الصحة المغربية البدء في التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "تبعا لتوصيات اللجنة العلمية الوطنية والتوصيات العلمية الدولية".