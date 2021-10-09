5 نصائح اتبعها في نظامك الغذائى لتحسين صحة العيون.. أهمها الإقلاع عن التدخين

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القاهرة - سامية سيد - صحة العين لها أهمية كبيرة في حياتنا، ومع زيادة استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة التليفزيون وغيرها من التقنيات، أصبح ضعف البصر مشكلة منتشرة بين الكثير من الناس، كما تتزايد أيضًا المشكلات الأخرى المتعلقة بالعين مثل جفاف العين وإعتام عدسة العين والتنكس البقعي وغير ذلك، ومع ذلك، فإن اتباع نظام غذائي صحي، يمكن أن يساعد في التمتع بصحة جيدة للعين، في هذا التقرير نتعرف على نصائح لنظام غذائى يفيد تحسين صحة عينيك، وفقاً لموقع " ndtv".

5 نصائح اتبعها في نظامك الغذائى لتحسين صحة العيون

حافظ على رطوبة جسمك بشرب الماء

أكد الخبراء على أهمية شرب كمية كافية من الماء بانتظام لتجنب الجفاف الذي يمكن أن يؤثر على أعيننا ويضرها، ويجب شرب حوالى 3 لتر من الماء يومياً أو تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل: الفواكه والخضروات.

تناول الخضروات الورقية

تتوفر العناصر الغذائية الصحية بوفرة في الأوراق والخضروات، مما يدعم الصحة العامة، بما في ذلك صحة العين، ووفقًا لأكاديمية التغذية الأمريكية، فإن الخضروات الورقية غنية باللوتين والزياكسانثين والفيتامينات وبيتا كاروتين ، والتي يمكن أن تحمي أعيننا من الأشعة فوق البنفسجية والإشعاع.

إنقاص الوزن

قد تؤدي السمنة أيضًا إلى إضعاف صحة أعيننا وزيادة الضغط داخل أعيننا، نتيجة لذلك، ينصح المتخصصون بضرورة اتباع نظام غذائي متوازن من أجل الحفاظ على وزن ونمط حياة صحيين.

تناول الأطعمة الغنية بهذه الفيتامينات المعززة لصحة العين

تساعد بعض الفيتامينات الأساسية في تعزيز صحة العين العامة بالإضافة إلى تغذيتنا من الداخل تبين أن الفيتامينات A و C و E تقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي، وفقًا لجمعية البصريات الأمريكية.

الإقلاع عن التدخين

وفقًا للورقة المنشورة على موقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يمكن أن يسبب التدخين تغيرات في العين ويؤدي إلى فقدان البصر علاوة على ذلك، فإن المدخنين هم أكثر عرضة مرتين إلى ثلاث مرات للإصابة بمشاكل في العين مثل إعتام عدسة العين مقارنة بغير المدخنين.