هل من الصحي التوقف عن إضافة الزيت والسمنة لطعامك؟

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القاهرة - سامية سيد - يعتقد كثير من الناس أن تجنب تناول الدهون تماماً مثل: الزيوت والسمنة البلدى، قد يساعدهم في إنقاص الوزن وتحسين صحتهم العامة، لكن يرى الخبراء أن تناول كميات معتدلة من الدهون والزيوت الصحية مثل: زيت الزيتون هو أفضل حل لتحسين الصحة العامة، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا"، في هذا التقرير نتعرف على هل من الصحى التوقف تماماً عن إضافة الزيوت لطعامك وأفضل زيوت صحية للطهى.

هل يجب تجنب الزيوت تماما فى طعامك؟

أكد خبراء التغذية أن تجنب الزيوت تمامًا يمكن أن يجعل جسمك يشعر بالإرهاق والتوعك، لأن جسمنا يحتاج للدهون، حيث يعمل دماغنا ونظامنا العصبي ونظام التوصيل العصبى على الدهون، وبالتالي، يجب على الشخص أن يستهلك نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي أيضًا على الزيت، ولكن بكميات محدودة.

فى المقابل يجب تجنب الدهون المتحولة، والتي توجد في أطعمة الشارع المطبوخة على زيت معاد استخدامه، والذي يتم تسخينه على نار عالية.

لذا يمكن للشخص أن يستهلك بأمان 2-3 ملاعق من السمن البلدى الفلاحى أو زيت الخردل أو زيت الزيتون يوميًا.

لماذا لا يجب أن تتوقف عن استخدام الزيت تمامًا ؟

يمكن أن يؤدي تناول الطعام بدون زيت إلى فقدان الوزن، والشعور بالإرهاق والتوعك بسبب فقدان العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وهي الدهون.

ما هى أفضل 3 زيوت صحية للطبخ لإضافتها لنظامك الغذائى؟زيت الزيتون

غني بفيتامين هـ، وهو مضاد للأكسدة، الحمض الأساسي لزيت الزيتون هو الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تسمى أيضًا حمض الأوليك ولها خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات.

يحتوي زيت الزيتون على مركبات مضادة للأكسدة تسمى الأوليوكانثال والأوليوروبين يمكن أن تساعد في منع أكسدة الكوليسترول الضار، يحتوي زيت الزيتون على مركبات صحية للقلب ويساعد على منع حالات مثل السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع الثانى.

زيت الخردل

زيت الخردل غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، مما يجعله مفيدًا لصحة القلب والأوعية الدموية، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات، مما يجعله خيارًا صحيًا للطهي لكن يجب التأكد من عدم إعادة استخدام الزيت الذي تم تسخينه على درجة حرارة عالية.

الزبدة الفلاحى

الزبدة الفلاحى مصدر غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والدهون الصحية، وأكدت الدراسات أن تناول الأطعمة الدهنية مثل الزبدة الفلاحى باعتدال يمكن أن يساعد في امتصاص الفيتامينات والمعادن الأساسية من الطعام وبالتالي ، فإن طهي الطعام بالزبدة الفلاحى يمكن أن يساعدك على امتصاص المزيد من العناصر الغذائية من الطعام.