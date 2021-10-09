صحة صدرك تكشف اصابتك بسرطان الثدي

بيروت - نادين محمد - كان الكشف عن سرطان الثدي سابقًا يعني استئصال الثدي بالكامل، أما اليوم فإن هذه العمليات لا تُجري إلا في حالات نادرة، إذ يوجد مجموعة واسعة من العلاجات المتوفرة.

قد تكون اضطرابات الثدي غيرَ سرطانية أو سرطانية ، ولا تعني أعراض الثَّدي بالضرورة أنَّ المرأة مصابة بسرطان الثَّدي، لكن إن كنت تخشين الاصابة ، عليك معرفة تفسير تغيرات شكل صدرك أو لونه حيث لكل حالة دلالة بالنسبة لصحتك.

إليك قائمة من 8 ملاحظات تقولها النساء عن أثدائهن والمخاوف التي يعبرن عنها في شهر اكتوبر الوردي.

1- زيادة حجم الثدي

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كبر حجم الثديين قد يعني اكتساب الوزن

قد يحدث اكتساب الوزن المفاجئ نتيجة لعدة عوامل مثل زيادة كميات الطعام أو قلة الحركة أو قلة النوم أو الشدة.

زيادة الوزن والبدانة قد يؤديان إلى زيادة خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، وفقاً للمعهد الوطني للسرطان.

زيادة حجم الثدي قد ينجم أيضاً عن الهرمونات

قد يكون ذلك بسبب الدورة الشهرية أو البدء بتناول حبوب منع الحمل أو الحمل. التغيرات الهرمونية تؤدي إلى نمو أنسجة الصدر. وطالما أن كلا الثديين تعرضا لنفس التغيرات ليس هناك سبباً للقلق.

2- تناقص حجم الثدي

تناقص حجم الصدر قد يعني فقدان الوزن

لأن الثديين يتكونان من أنسجة دهنية، فهما عادة أول من يتأثر بجهودك لفقدان الوزن. ولكن إذا فقدت الوزن وحجم الصدر دون سبب، عليك استشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كان هذا ناجم عن مشكلة في الغدة الدرقية أو مرض مزمن.

تناقص حجم الثدي قد يكون علامة على بدء دورتك الشهرية

قبل الدورة الشهرية بوقت قصير، يمر الجسم بذروة الهرمونات وينتفخ الصدر. لذا من الطبيعي أن يخف الانتفاخ بعد ذلك، حين تنخفض الهرمونات.

3- ثدي أكبر من الآخر

غالبا ما يكون وجود ثدي أكبر من الآخر شيء طبيعي تماماً

نادراً ما تكون الأثداء متماثلة الحجم، واختلاف الحجم بين الثديين أمر طبيعي إذا كانت هذه هي الحالة دائماً.

انتفاخ أحد الثديين فجأة فيصبح أكبر من الآخر قد يكون علامة على سرطان الثدي

حين يتغير شكل الثدي بشكل ملحوظ، قد يعني هذا حالة شاذة. لا تخافي، إذا لاحظت مثل هذا التغير استشيري الطبيب لكي تقومي بإجراء فحص للثدي.

4- تهيج الجزء السفلي من الثديين

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تهيج تحت الثديين قد يعني الحساسية

إطار حمالة الصدر المصنوع من النيكل هو من المهيجات المعروفة. وقد تسبب أيضاً بقايا الصابون الحكة. وتشعر الكثير من النساء بالذعر عند أدنى تهيج حيث يخشين من سرطان الثدي. عالجي الطفح الجلدي بكريم خاص وإذا اختفى في غضون بضعة أيام فليس هناك سبب للقلق. وإذا لم يختف عليك بالطبع استشارة الطبيب.

تهيج تحت الثديين قد يحدث بسبب الثنيات

الثنية تحت الثدي قد تؤدي إلى التهاب. وهي ظاهرة أكثر شيوعاً في الصيف. وقد يساعد كريم مضاد حيوي على تخفيف الالتهاب عن طريق حماية السطح الجلدي الأول.

الحكة قد تعني أن عليك غسل حمالة الصدر

عدم غسل حمالة الصدر كل يوم يجعلها تدوم فترة أطول ولكن الملابس الداخلية مصدر للبكتيريا، خاصة حين يعرق الثديان.

5- علامات تشقق واضحة على الصدر

علامات التشقق قد تعني أنك فقدت واكتسبت الوزن

مع تأثير اليويو يتسع الثديان ويتقلصان، مما يؤدي إلى علامات التشقق، خاصة بعد الحمل.

6- الحلمات الداكنة أو الفاتحة

لون الحلمات لا يعني شيئاً غالباً

لا يرتبط هذا الأمر بسرطان الثدي، فبعض النساء لديهن أصباغ مختلفة ببساطة.

7- نتوءات صغيرة على هالات الحلمات

الحرشات حول الحلمات ليست ذات أهمية

الثدي مصمم لإنتاج الحليب. والنتوءات الصغيرة ليست سوى نهايات القنوات. وقد يحدث أن تنتفخ قليلاً أحياناً بحيث تشبه البثور الصغيرة.

8- نتوء كبير على هالة الثدي

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وجود بثرة واضحة حول الحلمة قد تكون كيس حميد أو ورم سرطاني

تحلي بالهدوء واستشيري الطبيب لإجراء فحص ومعرفة ما إذا كان عارض بسيط لأنسجة الثدي أو غير ذلك.