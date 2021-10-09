علاجات سريعة ومجربة للكبد الدهنى جربيها بنفسك

بيروت - نادين محمد -

بسبب تكاثر الدهون في الكبد أعراض مبكرة مثل عسر الهضم، شيب الشعر المبكر، رائحة الفم الكريهة، الانتفاخ.

إليك بعض الأطعمة التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي من أجل كبد صحي.

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1. دقيق الشوفان

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الألياف الغذائية وأحماض أوميجا 3 الدهنية في دقيق الشوفان تجعله أحد الأطعمة الصحية التي تساعد على فقدان الوزن. والدهون الزائدة، مما يساعد على التخلص من مرض الكبد الدهني.

2. الثوم

الثوم يساعد على حمايتك من الأمراض المختلفة؛ فهو غني بمضادات الأكسدة القوية التي تسمى الأليسين والتي تساعد على تقليل كتلة الدهون في الجسم عن طريق التخلص من السموم وتقليل الالتهاب. الأفضل أن تستهلك الثوم النيئ في الصباح.

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3. القهوة

من أكثر المشروبات المحبوبة في جميع أنحاء العالم القهوة، يمكنك تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا وهي الجرعة المثالية لكبد صحي.

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4.السمك

الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي واحدة من أفضل الأطعمة لعلاج الكبد الدهني الذي يعيد نسبة أوميغا 3 إلى أوميغا 6 إلى المستويات الطبيعية، مما يؤدي إلى فقدان الوزن وتقليل الالتهابات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن يكون أفضل طريقة لعلاج الدهون في الكبد.

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5. زيت الزيتون

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يعتبر زيت الزيتون من أفضل الأطعمة الأخرى للكبد الدهني الذي يعزز عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز ، ويزيد من حساسية الجلوكوز ، ويحسن مستوى الدهون في الدم بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون تساعد في تحسين حالة المرضى الذين يعانون من الكبد الدهني، يمكن أن يكون استخدام أربع إلى خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون يوميًا مفيدًا.

6. الحبوب الكاملة

تساعد الحبوب الكاملة على تقليل الكوليسترول والدهون؛ لأنها مصادر غنية بالألياف الغذائية. يمكنك حماية نفسك من مرض الكبد الدهني، يمكن أن تكون حصتان إلى ثلاث حصص من الحبوب الكاملة يوميًا مفيدة جدًا للكبد الدهني.

7. الأفوكادو:

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الأفوكادو من الفواكه الدهنية والصحية التي يمكن أن تكون مفيدة جدًا لصحتك. إنه مليء بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، تساعد الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة على زيادة الكوليسترول الجيد، وتقليل الكوليسترول السيئ والدهون الثلاثية في الدم، مما يساعد على تقليل الالتهاب وزيادة الوزن الناجم عن الالتهابات. بالإضافة إلى ذلك، تقل نسبة الدهون في الكبد عندما تفقد الوزن بشكل عام. لذلك قم بإنقاص الوزن عن طريق تناول كمية صحية من الأفوكادو.

8. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر هو مشروب آخر يساعد في إنقاص الوزن، فهو يساعد على تقليل مستوى إنزيمات الكبد الموجودة في مرضى الكبد الدهني غير الكحولي عن طريق الحد من التهاب الكبد وتقليل الدهون في الكبد؛ لأن الشاي الأخضر هو مخزن لمضادات الأكسدة. يمكنك التخلص من الدهون الزائدة عن طريق شرب ثلاثة إلى أربعة أكواب من الشاي الأخضر.

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