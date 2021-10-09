صحة ورشاقة

شركة فايزر تهدد بإنهاء عمل موظفيها غير الملقحين في أمريكا

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محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021

أكدت شركة فايزر الأمريكية ضرورة تلقي كل موظفيها الأمريكيين اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد-19) خلال الأسابيع المقبلة، مهددة بإنهاء عمل من لا يحصل على اللقاح.

 

وأمرت شركة الأدوية كل الموظفيها والمتعاقدين معها المقيمين في الولايات المتحدة بتلقي التطيعم الكامل بحلول 15 نوفمبر، وفقا لمذكرة داخلية صادرة يوم 21  سبتمبر وحصلت عليها قناة "نيوز شانيل 3" التابعة لشبكة "سي بي اس".

 

وأفادت القناة بأن هذا الطلب لا ينطبق على الأشخاص الذين لديهم إعفاءات لأسباب دينية أو طبية.

 

وأكدت المذكرة أن الموظفين الذين لن يلتزموا بهذا الطلب وليس لديهم أي أعفاء سيجري إقالتهم من العمل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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