صحة ورشاقة

متاح للعالم نهاية العام.. دواء "فموي" ياباني لمعالجة فيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021

قالت شركة يابانية تابعة لشركة الأدوية الأمريكية ميرك إنها ستقدم بسرعة طلبا إلى الحكومة اليابانية للحصول على موافقتها على عقار يعطى عن طريق الفم لمعالجة كوفيدـ19 حتى يمكن استخدامه في اليابان بحلول نهاية هذا العام.

 

ولطالما انتظر الناس تطوير دواء يعطى عن طريق الفم ويمكن أخذه في المنزل.

 

وتقول ميرك إنها مستعدة لتزويد كميات من الدواء تكفي لعشرة ملايين شخص حول العالم بحلول نهاية هذا العام، وفق موقع "اليابان بالعربي"

 

ومن المتوقع أن توسع إنتاجه في العام القادم لتأمين كمية تكفي لعشرين مليون شخص.

 

وقال شيراساوا إن شركة إم إس دي تخطط لنظام توزيع قبل الموجة السادسة المتوقعة من العدوى.

 

وتأمل الشركة بأن يمكن في النهاية وصف الدواء في العيادات المحلية بحيث يمكن للناس الحصول على الدواء بسرعة مثل أدوية الإنفلونزا الموسمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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