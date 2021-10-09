خبير أمريكي يتوقع أن تكون "دلتا" آخر متحورات فيروس كورونا المستجد

محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021

توقع خبير أمريكي في العلوم، أن تكون سلالة "دلتا" هي المتحور الأخير لفيروس "كورونا" والقاعدة التي ترتبط بتطور الفيروس.



وقال عضو الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم، يفجيني كونين، إن سلالة "دلتا" ستظل تسيطر على الأمور المتعلقة بالفيروس لفترة من الوقت قد تنتهي بتوقف "كورونا" عن التطور.

ولفت كونين وفقاً لوكالة "تاس" الروسية، أن تلك السلالات تجعل من الصعب على الفيروس الحفاظ على قدرة عالية على الارتباط بالمستقبلات، أو الهروب من الأجسام المضادة.

ونوه إلى أن فرص سلالة "دلتا" قليلة جداً في إنتاج طفرات قادرة على الصمود أمام الأجسام المُضادة