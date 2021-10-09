دولة الإمارات تقدّم 44,389 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 44,389 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 20,409,126 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 206.35 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".