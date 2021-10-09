صحة ورشاقة

بالارقام.. إصابات ووفيات كورونا اليومية في مصر في منحى تصاعدي

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الجمعة تسجيل 811 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلا عن 35 حالة وفاة جديدة.

 

وبهذه الحصيلة اليومية يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الجمعة إلى 310745، كما ترتفع حصيلة الوفيات إلى 17619 حالة وفاة.

 

كما أعلنت الوزارة عن خروج 431 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 262043 شخصا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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