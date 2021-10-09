شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تنمو اللحية لدى الرجال فقط دون النساء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لماذا لا تنمو لحية لدى الفتيات مثل الرجال؟.. سؤال قد يكون ظل في أذهاننا لسنوات، خاصة أنه ينمو للرجال شعر الوجه الكثيف على الخدين ومنطقة الفك بعد وصولهم إلى سن البلوغ بسبب التغيرات الهرمونية التي يمر بها الجسم، ولكن دعونا نلقي نظرة عميقة على هذه المقالة ونفهم العلم وراء نمو شعر الوجه الكثيف وفقا لتقرير موقع " Onlymyhealth"

لماذا ينمو لدى الرجال لحية

في سن مبكرة ، يتمتع كل من الأولاد والبنات بهذه البشرة الناعمة وشعر الجسم الخفيف جدًا، ولكن بمجرد بلوغ سن البلوغ ، يلاحظ الكثير من التغييرات في أجسامهم وهذا عندما يبدأ الأولاد في نمو شعر الوجه، ويحدث نمو الشعر هذا بسبب وجود هرمون يسمى الأندروجين، على الرغم من أن هذا الهرمون موجود في كلا الجنسين ويسبب نمو الشعر الخشن والداكن.

نظرًا لأن مستويات هرمون التستوستيرون وهرمونات الأندروجين أعلى نسبيًا لدى الرجال ، فإنه يتسبب في أن تصبح خيوط الشعر أكثر خشونة وأكثر قتامة، بسبب المستويات العالية من هذه الهرمونات ، يبدأ شعر الوجه في النمو عند الرجال والذي يبدأ من الشفة العليا وينمو على طول الخدين إلى خط الفك والذقن.

لماذا لا تطلق النساء لحية

لدهشتنا، لدى النساء أيضًا نفس عدد خلايا البصيلات على وجوههن مثل الرجال، السبب وراء عدم نمو شعر الوجه الخشن لدى النساء هو أنهن أقل حساسية لهرمون التستوستيرون من الرجال.

لدى النساء بالفعل مستويات أقل من هرمون التستوستيرون في أجسامهن، الفتيات لا يطلقن لحية بسبب غياب هرمون الذكورة المسمى التستوستيرون، وعلى الرغم من وجوده في جسد الأنثى إلا أن الكمية منخفضة جدًا ولا تكفي لإنتاج سمات ذكورية مثل نمو الشعر على الوجه، وبحة الصوت وما إلى ذلك، تؤدي حالة تسمى متلازمة تكيس المبايض إلى حدوث تغيير في نسبة الهرمونات الذكرية والأنثوية في الأنثى وفي مثل هذه الحالة، تعاني النساء من زيادة نمو شعر الوجه، حب الشباب الأندروجيني".

هل الهرمونات هي العامل الوحيد الذي يحدد نمو اللحية

ليس فقط النساء ولكن حتى بعض الرجال قد لا يكونوا غير قادرين على نمو شعر الوجه، فلا يعتمد نمو شعر الوجه أو اللحية كليًا على المستويات الهرمونية في الجسم، تمامًا مثل الميزات الأخرى لجسمك، يعتمد نمو شعر الوجه واللحية أيضًا على جيناتك.

على الرغم من أن هرمون التستوستيرون وقلة هرمونات الذكورة الأخرى تحفز النمو، إلا أن الجينات هي التي تحدد مدى لون شعر الوجه الداكن والكثيف والخشن.