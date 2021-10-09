شكرا لقرائتكم خبر عن كم من الوقت يجب أن ينام طفلك حديث الولادة؟.. اعرفى الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الأطفال خاصة حديثي الولادة للنوم فترات وساعات أطول لاكتمال نموهم، وخلال الأسابيع القليلة الأولى من حياتهم ينام الأطفال من 16 إلى 17 ساعة في اليوم، ذلك لأن الأطفال حديثي الولادة يستيقظون كل ساعة إلى ثلاث ساعات لتناول الطعام، ويبدأ الأطفال في النوم طوال الليل في عمر 6 أشهر عندما يطورون إيقاعهم اليومي.

ووفقا لتقرير لموقع insider فأن الأطفال خلال شهور الحمل يقضون حياتهم كلها في الرحم ، في ظلام دامس، لذا فقد ولدوا دون إحساس بالليل أو النهار بدلاً من ذلك، واتضح أن الأكل متعب للغاية بالنسبة لهم ، ولهذا السبب ينامون للحصول على الراحة .

مقدار النوم الذي يحتاجه الأطفال حديثو الولادة

يحتاج الأطفال حديثو الولادة إلى أكبر قدر من النوم في الأسابيع القليلة الأولى من حياتهم، وينام الأطفال حديثو الولادة ساعات أطول مما هم مستيقظون.

في الأسبوع الأول من الحياة ، ينام الأطفال حديثي الولادة من 16 إلى 17 ساعة يوميًا.

وهناك بعض الاختلافات وسينام بعض الأطفال أكثر من غيرهم ومع ذلك ، هناك شيء واحد ثابت وهو لن ينام أي مولود خلال الليل سيستيقظ المولود كل ساعة إلى ثلاث ساعات لتناول الطعام، فالأطفال لديهم دورة نوم أقصرإنهم يقضون وقتًا أقل بكثير في نوم حركة العين السريعة (REM) ، أو نوم الأحلام مقارنة بالبالغين.

ينام الأطفال لفترات أطول مع تقدمهم في العمر

عندما ينضج الأطفال ينضج نمط نومهم أيضا حيث سيبدأون في النوم لفترات أطول خلال الليل ويحتاجون إلى ساعات نوم أقل خلال النهار

الشهر الأول من العمر:

ينام الطفل البالغ من العمر شهرًا حوالي 15 ساعة مقسمة بالتساوي بين النهار والليل

شهرين من العمر:

لا يزال الأطفال بحاجة إلى حوالي 15 ساعة من النوم كل يوم لكن في حوالي شهرين ، سيبدأون في التمييز بين النهار والليل وعندما ينضج الأطفال ، يمكن أن تبقى بطونهم ممتلئة لفترة أطول ، مما يعني أنهم سينامون لفترات أطول من الوقت.

4 أشهر من العمر:

ينام الأطفال حوالي 14 إلى 15 ساعة في هذا العمر ، منها 10 إلى 12 ساعة في الليل سوف يستيقظون مرة أو مرتين أثناء الليل للرضاعة لكن بشكل عام في عمر أربعة أشهر ، يكون الأطفال ناضجين عصبيًا بما يكفي للنوم لفترة أطول في الليل، ويوصى الخبراء بوضع روتين ليلي في هذا العمر، مما يساعد الأطفال على تعلم النوم بمفردهم مما يزيد من احتمالية نومهم طوال الليل.

6 أشهر من العمر:

بحلول ستة أشهر، يجب أن ينام الأطفال من 13 إلى 14 ساعة يوميًا في هذه المرحلة ، قاموا بتأسيس إيقاعهم اليومي، وينام الأطفال لمدة 10 ساعات خلال الليل وأن يأخذوا قيلولة لمدة أربع ساعات خلال النهار.