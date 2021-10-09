شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنشطة تمنع تطور الخرف عند كبار السن.. منها الطبخ وشرب الشاي مع الأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بريطانية جديدة، عن أنه يمكن منع تطور مرض الخرف لكبار السن من خلال مجموعة من الأنشطة البسيطة التي تعزز استقلالية المرضى ومن هذه الأنشطة طهى الطعام وترتيب الأشياء المزدحمة وفرزها.

الخرف هو مجموعة من الأعراض التي يمكن أن تتراوح من فقدان الذاكرة إلى ضعف التفكير وقدرات حل المشكلات التي تحدث عادةً في سن الشيخوخة، ومرض الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للخرف التدريجي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ووفقًا للدراسة التي أجرتها دار الرعاية البريطانية Richmond Villages Willaston، فقد وجد أن توفير الاستقلالية لمرضى الخرف في وظائفهم اليومية لم يساعدهم فقط على العيش بشكل جيد، بل جعلهم أيضًا يديرون حالتهم الصحية بشكل أفضل وأكثر كفاءة.

ومع ذلك، يسلط الباحثون الضوء على 5 أنشطة من هذا القبيل تعزز الاستقلالية لدى المرضى وتمنع أيضًا تطور المرض.

5 أنشطة تمنع تطور الخرف والزهايمرالتفكيك أو الفرز

من المؤكد أن الشخص المصاب بالخرف غير قادر على التعامل مع جميع الأعمال المنزلية ومع ذلك، يمكنه المساعدة في التخلص من الفوضى، مما يعني أنه يمكنهم المساعدة في إزالة جميع العناصر غير الضرورية وغير الضرورية من الأماكن المزدحمة.

يعد إزالة الأشياء المزدحمة في المنزل أمر مهم لجميع كبار السن، حيث يتناقص التوزان والقدرة على الرؤية مع تقدم العمر ، وهو ما قد يعرضهم لخطر السقوط، ونظرًا لأن الأشخاص المصابين بالخرف قد يواجهون صعوبة في العثور على أشياء، فإن التخلص من الفوضى يجعل من السهل العثور على ما يحتاجون إليه - ومساعدتهم على البقاء مستقلين لفترة أطول.

مسح أرضيات المنزل

يمكن أن تقلل ممارسة النشاط البدني من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة يمكن للمصابين بالخرف أيضًا الاستفادة منه، يعد تطهير الأرضيات ومسحها هو تمرين رائع للقلب، حيث يحرق ما يصل إلى 170 سعرًا حراريًا لمدة ساعة - أي ما يعادل 15 دقيقة من الركض على جهاز الجري"

كما أن تمارين القلب والأوعية الدموية مفيدة بشكل خاص للوقاية من الخرف الوعائي - وهو شكل شائع ينجم عن نقص الدورة الدموية في الدماغ."

البستنة ورعاية النباتات

بصرف النظر عن المسح، يمكن أن تكون البستنة طريقة جيدة للتمرين يمكن أن يساعد في إدارة مستويات التوتر والحد من مشاعر القلق، فيمكن أن تساعد البستنة والتواجد في الهواء الطلق الأشخاص في إدارة الاكتئاب، والذي يمكن أن يُظهر أعراضًا مشابهة للخرف مثل صعوبة التركيز ، واضطراب النوم ، والارتباك ، وفقدان الذاكرة.

طبخ الوجبات

تعد الوجبات المطبوخة في المنزل طريقة رائعة لتجنب الأطعمة المصنعة التي تضر بصحة القلب والأوعية الدموية، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الخرف، يمكن أن يكون الطهي والخبز طريقة جيدة لتمضية الوقت بشكل مسلي - والاحتفاظ بتلك المشاعر المهمة المتعلقة بالهدف والاستقلالية فهو لا يساعد الأشخاص المصابين بالخرف على الوقوف على أقدامهم فحسب ، بل يمنع أيضًا التدهور المعرفي.

شرب الشاي مع الأصدقاء والعائلة

تظهر الأبحاث أن الانسحاب من المجتمع يمكن أن يؤدي إلى التدهور المعرفي ومع ذلك ، من المهم إبقاء مرضى الخرف نشطين ومشاركين لذلك، يمكن لمريض الخرف صنع الشاي واحتسائه مع الأصدقاء والعائلة.