شكرا لقرائتكم خبر عن عادات تساعد كبار السن على الحياة بصحة جيدة.. أبرزها النوم جيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقول الكثير من الناس إنهم يريدون أن يعيشوا حياة صحية مهما كانت قصيرة، ولكن الأمر مرتبط بالعادات التي تؤدي إلى حياة صحية، ففى بحث نُشر في مجلة Frontiers in Aging Neuroscience ، تم تسليط الضوء على تغيير نمط الحياة كطريقة لتحقيق للفوز بحياة صحية.

وأكد مؤلفو الدراسة وجود ارتباط بين ثلاث سمات رئيسية وطول العمر في هذه الدراسة وهذه السمات هي:

الحفاظ على النوم لساعات كافية عند كبار السن. وجود أنماط نوم منتظمة. الحفاظ على وزن مثالى.

نصائح لنوم جيد بدون أرق

التزم بجدول نوم: اذهب إلى الفراش واستيقظ في نفس الوقت كل يوم. خطط للنوم لمدة 7-8 ساعات.

لا تدخل جسمك النيكوتين والكافيين قبل النوم، كما يجب أن تتجنب الوجبات الثقيلة والحارة والكبيرة قبل النوم.

اخلق بيئة مريحة: تساعد الأماكن الباردة والمظلمة والهادئة دون ضجيج النشاط الإلكتروني على النوم.

حافظ على نشاط بدني أثناء النهار: يمكن أن تساعد التمارين البدنية المنتظمة في تحسين النوم. تجنب أن تكون نشطًا في وقت قريب جدًا من وقت النوم.

قل وداعًا للتوتر: تعلم كيفية إدارة هموم الحياة الصغيرة والكبيرة حل الأزمات والصراعات خذ تمارين التأمل والتنفس واليوجا.