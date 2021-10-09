شكرا لقرائتكم خبر عن للآباء.. تعرف على تطور اللغة عند طفلك وكيف تعالج تأخر نطق الكلام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون طفلك قادر على التواصل معك قبل أن يتكلم بكلمة واحدة بوقت طويل، حيث يساعد بكاء الطفل وابتسامته واستجاباته لك على فهم احتياجاته، و خلال أول عامين يتطور الأطفال بمعدلات مختلفة، لكنهم عادة ما يكونون قادرين على القيام بأشياء معينة في أعمار معينة، وفى السطور القادمة سنوضح لك معالم تطوراللغة وماذا تفعل فى حال تأخر نطق الكلام، بحسب ما نشره موقع " healthychildren".

في العام الأول للطفل

البحث عن مصدر الصوت.

التلويح باليد "وداعا".

النظر إلى حيث تشير عندما تقول "انظر إلى".

الثرثرة مع التنغيم (يرتفع الصوت وينخفض ​​كما لو كانوا يتحدثون في جمل).

الاستماع والانتباه إليك عندما تتحدث ثم استأنف الثرثرة عندما تتوقف.

يقول "دا دا" لأبي و"ماما " لأمي.

ينطق كلمة واحدة على الأقل.

بين سنة وسنتين سيفعل الأطفال :

يحصل على أشياء من غرفة أخرى عندما يُطلب منه ذلك.

يشير إلى أجزاء قليلة من الجسم عندما يُطلب منه ذلك.

يحضر الأشياء لك.

يشير إلى الأشياء حتى تقوم بتسميتها.

التعرف على كلمة جديدة واحدة في الأسبوع من بداية العام والنصف

في عمر السنتين سيفعل الأطفال:

يشير إلى العديد من أجزاء الجسم والأشياء الشائعة.

يشير إلى بعض الصور في الكتب.

يتبع الأوامر من خطوة واحدة بدون إيماءة مثل "ضع كوبك على الطاولة".

يكون قادرًا على قول حوالي 50 إلى 100 كلمة.

يمكن أن يقول بضع جمل من 3 كلمات مثل "أريد عصير" .

تأخيرات في اللغة

التأخير في اللغة هي أكثر أنواع تأخر النمو شيوعًا، سيتعلم 1 من كل 5 أطفال التحدث أو استخدام الكلمات في وقت متأخر عن الأطفال الآخرين في سنهم، سيظهر بعض الأطفال أيضًا مشاكل سلوكية لأنهم يشعرون بالإحباط عندما لا يستطيعون التعبير عما يحتاجون إليه أو يريدون.

أحيانًا تكون التأخيرات البسيطة في الكلام مؤقتة، ومن المهم أن تشجع طفلك على "التحدث" معك بالإيماءات أو الأصوات وأن تقضي الكثير من الوقت في اللعب مع رضيعك أو طفلك الصغير أو التحدث معه في بعض الحالات ، سيحتاج طفلك إلى مزيد من المساعدة من أخصائي مُدرب ومعالج النطق واللغة لتعلم التواصل.

قد تكون التأخيرات أحيانًا علامة تحذيرية لمشكلة أكثر خطورة قد تشمل ضعف السمع ، وتأخر النمو في مناطق أخرى ، أو حتى اضطراب طيف التوحد (ASD) قد يكون تأخر اللغة في مرحلة الطفولة المبكرة أيضًا علامة على مشكلة في التعلم قد لا يتم تشخيصها حتى سنوات الدراسة، من المهم أن يتم تقييم طفلك إذا كنت قلقًا بشأن تطور لغة طفلك.