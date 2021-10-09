"مستقبل الأزياء".. ملتقى سعودي لصنّاع الموضة

محمد الفلاح - مستقبل الأزياء.. ملتقى سعودي لصناع الموضة

السبت 9 أكتوبر 2021

تنظم هيئة الأزياء السعودية ملتقى "مُستقبل الأزياء" خلال يومي 10 و11 ديسمبر/ كانون الأوَّل في العاصمة الرياض.



ويحضر الملتقى رموز من مجتمع الأزياء العالمي والإقليمي والمحلي، الذين سيتحاورون حول الأهداف الجوهرية التي تلبي احتياجات قطاع الأزياء في المملكة، إضافة لتبادل المعرفة والأفكار والخبرات حول موضوعات الاستدامة والتنوع والثقافة والابتكار وريادة الأعمال، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.

الهيئة الحكومية السعودية قالت إن حضور الملتقى سيكون مقتصراً على الضيوف المدعوين من خبراء المجال ومتخصصيه، فيما سيكون متاحاً أمام الجمهور حضورها بشكلٍ افتراضي ومجاني ليتسنى لهم المشاركة في سلسلة من الفعاليات والأنشطة الرقمية المختارة من جميع أنحاء العالم.

وقالت الهيئة إن الملتقى يتضمن حلقات نقاش شخصية، وجلسات افتراضية مباشرة من قِبل أبرز صنّاع الأزياء الرقميين، والمتحدثين الدوليين، وخبراء التصميم، والقادة الملهمين في عالم الأزياء العالمي والمحلي، لمناقشة تجاربهم والمشاركة في الحوارات المحفزة للفكر، إلى جانب ورش العمل، والدورات التدريبية، وجلسات الأسئلة والأجوبة.

ولفتت الهيئة النظر إلى أنها في طور تنظيم العديد من الفعاليات حضورياً لجميع الجمهور المهتم بعالم الأزياء، ومن بينها معرض 100 براند سعودي، وفعاليات أخرى سيُعلن عن مكان إقامتها ومواعيدها لاحقاً.

الملتقى انطلق لأول مرة عام 2019م في الرياض، كأول حدث مخصص للأزياء في السعودية، قبل أن يُعاد تصميمه في يونيو 2021 كمنصة رقمية، ليصبح أهم تطور في قطاع الأزياء المحلي.