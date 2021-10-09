شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل إذا كان طفلك يعاني من السمنة؟.. نصائح للتغلب عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد السمنة عند الأطفال من الأمور الخطيرة علي صحتهم على المدي البعيد، والتى تكون سبب فى أمراض القلب والضغط والسكر، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أضرار السمنة عند الأطفال، وأيضا أفضل النصائح لحمايتهم من هذا الخطر، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " verywellfamily".

أصبحت السمنة شائعة بين الأطفال في أمريكا، حيث تقدر البيانات الحديثة أن حوالي 13.4٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 5 سنوات يعانون من السمنة ، وهي معدلات تزداد مع تقدم العمر.

تشير البيانات ارتفاع نسبة السمنة عند الأطفال الذين ينتمون إلى أسر منخفضة الدخل والسبب في هذا الأمر هو عدم تناولهم الأطعمة الصحية ، وبدلا من ذلك يتناولون الأطعمة مرتفعة الدهون السعرات الحرارية ".

وأشار التقرير، أنه من المهم ألا يتجاهل الآباء وزن أطفالهم، فتُعرِّض الطفل للإصابة بالسمنة خطر علي صحته لأنه يزيد من فرص إصابته بالعديد من الأمراض في سن صغير، كالسكر، وامراض القلب والربو ارتفاع نسبة الكولسترول وزيادة فرص الإصابة بالسرطان.

وأضاف التقرير، أن المشاكل الصحية ليست وحدها المشكلة التي يتعرض لها الطفل بل أيضا مشاكل نفسية كقلة الثقة بالنفس، وأيضا التنمر عليه من المقربين منه، والاكتئاب.

وقدم التقرير، بعض النصائح الغذائية الهامة التي تساعد الطفل علي التخلص من الوزن الزائد، ومنها:

- ممارسة الرياضة تعد من أهم الحيل التي تقضي علي الكتلة الدهنية واستبدالها بكتلة عضلية.

- الاهتمام بتناول أطعمة صحية غنية بالعناصر المهمة للجسم.

- تناول السوائل وخاصة الماء تعد من أبرز الحيل الغذائية التي تساعدك في القضاء علي الوزن الزائد.