شكرا لقرائتكم خبر عن هل الحلويات مفيدة أم ضارة للأطفال؟.. تعرف على أضرارها وكيفية حلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر السكر الأبيض وشراب الذرة عالي الفركتوز والألوان الاصطناعية والمواد الكيميائية، من المكونات القليلة الأولى المذكورة في الجزء الخلفي من عبوات الحلوى، والتى تشتمل على الحد الأقصى لكمية المكونات، ولكن هلى تعلم ان معظم الحلويات المتوفرة في السوق تحتوي على 90٪ من المواد السيئة!.

وفقا لتقرير موقع " healthline" فإن بعض المكونات مثل شراب الذرة عالي الفركتوز يمكن أن يجعلك تعاني من السمنة، فهو أرخص الأنواع وأكثرهم تحلية من المحليات الأخرى ويتم امتصاصه بسرعة أكبر في جسمك، ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من شراب الذرة عالي الفركتوز إلى مقاومة الأنسولين والسمنة ومرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم.

المكونات الضارة في الحلويات

السكر الأبيض يسبب الإدمان بشكل كبير لأنه يؤدي إلى إطلاق المواد الكيميائية - المواد الأفيونية والدوبامين، هذه تنشط مركز المتعة في الدماغ.

وقد زعمت مراجعة نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي أن السكر المكرر له تأثير مماثل على الدماغ مثل العقاقير غير المشروعة، وقد وجدت الأبحاث أن السكر يسبب الإدمان أكثر من العقاقير الأفيونية، وقد يتسبب تناول السكر الأبيض في حدوث آثار شبيهة بالعقاقير مثل الإفراط في تناول الطعام ، والشغف ، والتسامح ، والانسحاب ، والاعتماد ، والمكافأة.

الألوان الاصطناعية تعد سامة لأنها مصنوعة من مكونات أساسها البترول ، وهي مواد سامة بطبيعتها. يمكن أن تسبب فرط النشاط والتهيج والحساسية وحتى السرطان على المدى الطويل.

هل الحلوى مضرّة للأطفال؟

يؤدي الاستهلاك المفرط للحلويات الحامضة والمكونات الضارة في الأطعمة المصنعة إلى السمنة وضعف جهاز المناعة ونزلات البرد والسعال المتكررة والسكري والاكتئاب والقلق واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ومشاكل الأسنان.

يمكن مواجهة هذه الآثار السيئة إذا كان أطفالنا متحركين ونشطين، ويحتاج الآباء إلى تثقيف أنفسهم وقراءة ملصقات المكونات بعناية قبل شراء أي عنصر غذائي.

نصائح للتخلص من الحلويات والسكريات

أطعم نفسك وأطفالك ، الكثير من الفواكه والخضروات بحيث تكون الرغبة الشديدة في تناول الحلويات في حدها الأدنى،

لذا ، تأكد من حصولك على خمسة فواكه في اليوم وكافئ نفسك بقطعة من الحلوى!

يمكن تقديم التوت المجفف والتمر والمشمش للأطفال الحلو والمشبّع و الكاكاو والفواكه المجففة والمكسرات.