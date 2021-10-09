شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر.. عمليات تحويل مسار المعدة تساعد فى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيادة الوزن تعد من أبرز أسباب ارتفاع نسبة السكر بالدم، ونجد أن أهم نصيحة لمرضي السكر هو التخلص من الوزن الزائد، وفي حالة عدم قدرة الشخص على تعديل نظامه الغذائى وفقدان الوزن، قد يتم اللجوء إلى جراحات التخلص من السمنة منها التكميم أو تحويل مسار المعدة.

لذا إذا كنت مريض سكر، عليك الخضوع لعملية تحويل المسار لأنها الخيار الأفضل للتخلص والقضاء علي مرض السكر من النوع الثاني، حيث أكد التقرير المنشور عبر موقع "newsmedical"، أن مرضى السمنة المفرطة الذي يعانون من السكر، يتعافون من مرض السكر بعد الجراحة ولم يعودوا بحاجة إلى أدوية السكر.

وأشار التقرير، إلى أن عملية تغير مسار المعدة لها تأثيرات جيدة وملحوظة لفقدان الوزن و علاج مرض السكر، فيشير بحث نشر في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس إلى أن فقدان الوزن بعد الجراحة ، يؤدي إلى تحسينات في التمثيل الغذائي، ويعمل علي تنظيم نسبة السكر في الدم والحد من ارتفاعه.

ودرس الباحثون مرضى السكري الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين خضعوا لجراحة تغير مسار المعدة ثم فقدوا 18٪ من وزنهم، وقارنوا الباحثون هؤلاء المرضى بآخرين يعانون من السمنة المفرطة بسبب مرض السكر لكنهم فقدوا نفس النسبة من وزن الجسم من خلال النظام الغذائي وحده.

كشف الباحثون، أن كلا المجموعتين تحسن لديهم التمثيل الغذائي وانخفض لديهم نسبة السكر، وتحسين عمل الأنسولين في الكبد والعضلات والأنسجة الدهنية ، وتقليل الحاجة إلى الأنسولين وأدوية السكري، والسبب في ذلك هو فقدان الوزن وحده.

نشرت دراسة في مجلة نيو إنجلاند الطبية، وأكدت أنه عملية تحويل المسار، لها تأثيرات علاجية وتؤدي إلى تحكم أفضل في الجلوكوز بالدم، وتعمل علي تنظيم نسبة السكر بالدم.

وقال الدكتور صمويل كلاين ، الباحث ومدير مركز التغذية في جامعة واشنطن، "وجدنا أن جراحة تحويل مسار المعدة تحسن وظيفة التمثيل الغذائي من خلال التسبب في فقدان الوزن وتعمل علي تنظيم نسبة السكر".

وأضاف صمويل، أن أكثر من 40٪ من البالغين الأمريكيين يعانون من السمنة ، وما يقرب من واحد من كل 10 يعاني من السمنة المفرطة، وكل عام يخضع أكثر من 250.000 شخص في الولايات المتحدة لجراحة علاج السمنة لمساعدتهم على إنقاص الوزن، ويكون الخيار الأفضل هو تحويل المسار المعدة لمريض السكر، لأنها أثبتت انها تعالج هذا الأمر.