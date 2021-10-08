شكرا لقرائتكم خبر عن التين البرشومى فاكهة الخريف وكلمة السر للوقاية من السرطان والقولون العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التين البرشومى من الفاكهة التي تظهر في فصل الخريف، ولها عشاق كثيرين، بجانب أنها تحمل فوائد صحية عديدة ومنخفضة السعرات الحرارية أيضا، حيث تحتوى الحبة الواحدة على 30 سعرة حرارية، كما أنها مصدر جيد للبروتين والدهون والكربوهيدرات، وطبقا لتقرير نشر في موقع verywellfit، فأن التين مصدر جيد للألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

وأوضح الخبراء، أن التين يعدد مصدر جيد أيضا من فيتامين ك ، والثيامين ، وفيتامين ب 6 ،كما أنه مصدر صحي للنحاس .

ومن أبرز الفوائد الصحية للتين البرشومى على صحتك:1.الوقاية من تلف الخلايا

على الرغم من أن التين يحتوي على نسبة عالية من السكر، إلا أنه يوفر مضادات أكسدة مهمة، حيث حدد الباحثون المركبات الكيميائية النباتية، وخاصة الأحماض الفينولية والفلافونويد التي تعد من مضادات الأكسدة التي تحافظ على قوة الخلايا.

2. خفض مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة

يُعتقد أيضًا أن مضادات الأكسدة بالتين البرشومى، تلعب دورًا في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري ومرض الزهايمر ومرض باركنسون وأمراض العيون مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

3. الوقاية من السرطان

مستخلصات التين أظهرت نشاطًا قويًا مضادًا للأكسدة ومضادًا للسرطان عند التعرض لخلايا سرطان الثدي .

4.إدارة أعراض القولون العصبي

القولون العصبى عبارة عن اضطراب في الجهاز الهضمي، ويمكن أن يؤدى تناول التين لمدة 4 أشهر أن يكون علاجًا مفيدًا للتخفيف من أعراض القولون العصبي

5.يساعد في تخفيف الإمساك

غالبًا ما يستخدم التين المجفف لعلاج الإمساك بسبب محتواه من الألياف وتأثيرات الألياف الملينة، حيث يوصي المعهد الوطني للشيخوخة بتناول الأطعمة مثل الفواكه المجففة ، بما في ذلك المشمش والبرقوق والتين لزيادة تناول الألياف لتخفيف الإمساك.