شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للبيض.. أبرز فوائده يدعم صحة القلب ويقلل الوزن.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد البيض من أشهر الأطعمة المستخدمة في الأطباق في جميع أنحاء العالم، وللأسباب الصحيحة يعتبر أيضًا طعامًا ممتازًا، يتم الاحتفال بيوم 8 أكتوبر باعتباره اليوم العالمي للبيض، حيث يهدف هذا اليوم إلى الاحتفال بهذه الأطعمة الممتازة ونشر الوعي حول فوائدها.



اليوم العالمي للبيض

غالبًا ما يميل الناس إلى التخلص من تناول البيض يوميًا بسبب الاعتقاد الخاطئ الشائع بأن الاستهلاك اليومي للبيض يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع غير صحي في مستويات الكوليسترول، ومع ذلك نفت جمعية القلب الأمريكية هذه الأسطورة واقترحت تناول بيضة واحدة كل يوم دون خوف من أي عواقب غير صحية.