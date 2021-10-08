شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم البطاطس المسلوقة لخسارة 5 كيلو من وزنك خلال أسبوع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعدد أنواع وأشكال الأنظمة الغذائية الخاصة بفقدان الوزن منها المعتمد على البروتين والخضروات والفاكهة، إلى أغرب أنواع الأنظمة الغذائية والتى تعتمد منها على النشويات، أحد الأشكال الخاصة برجيم النشويات هو ريجيم البطاطس المسلوقة.

ريجيم البطاطس المسلوقة من بين الأنظمة الغذائية المتبعة لخسارة الوزن خلال فترة زمنية قصيرة، حيث تحتوى البطاطس على عناصر غذائية هامة فهى غنية بالبوتاسيوم والفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية التى تعزز عملية الهضم وتساعد فى شعورك بالشبع لفترة أطول، طبقا لما ورد في موقع verywellhealth.

ويعتمد ريجيم البطاطس المسلوقة على بضعة خطوات تساعدك فى خسارة 5 كيلو من وزنك خلال أسبوع:

1. لابد من اتباعه لمدة لا تزيد عن أسبوع حتى لا يفقد الجسم عناصره الهامة.

2. يمكنك تناول مايقرب من 2 كيلو من البطاطس المسلوقة مقسمة على وجباتك اليومية.

3. يسمح بتناول الزبادى خالي الدسم خلال وجبة الإفطار.

4. تجنب إضافة الملح إلى وجباتك عند اتباع هذا الريجيم .

5. يسمح بتناول الشاى والقهوة والأعشاب دون إضافة السكر.

6. تجنب ممارسة التمارين الرياضية الشاقة خلال اتباع هذه الحمية.

7.يسمح بتناول بعض الخضروات منخفضة السعرات الحرارية مثل الكوسة.

8.يسمح بتناول اللحوم خالية الدهن او الأسماك المشوية.

9.يمكنك تناول الفاكهة على وجبة العشاء لكن لابد أن تكون منخفضة السعرات الحرارية مثل الأناناس والفراولة.