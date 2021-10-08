شكرا لقرائتكم خبر عن "ديلى ميل" تبرز نتائج دراسة مصرية عن أهمية غسول الفم للحماية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت جريدة ديلى ميل البريطانية، الضوء على دراسة مصرية، تؤكد استخدام غسول الفم كل صباح قد يساعد في حمايتك من كورونا، وهو الأمر الذي شاع كثير منذ بداية جائحة كورونا.

ووجد باحثون مصريون من جامعة القاهرة وفقًا لتقرير الجريدة، أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف صحة الفم كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة إذا أصيبوا بالفيروس.

وتعد هذه الدراسة الأحدث في سلسلة طويلة من الدراسات التي ربطت بين سوء نظافة الفم ومخاطر الإصابة بكورونا، ما دفع الجمهور للعناية بأسنانهم بشكل أفضل.



غسول الفم

وزعم العلماء الذين أجروا الدراسة أن الفم قد يكون بمثابة خزان للفيروس، ما يسمح للمرضى المصابين بالحمل الفيروسي العالي - جزيئات تنتشر عبر الجسم، عادة، كلما زاد عدد الفيروس في جسم الشخص، زادت احتمالية إصابته بمرض شديد.

وعادة ويدخل فيروس كورونا من خلال الحلق أو الأنف حيث يتكاثر ويشق طريقه عبر الجهاز التنفسي إلى الرئتين، لكن بعض الخبراء توقعوا أن الفيروس قد ينتشر في الدم بعد إصابة اللثة.

واختبر خبراء جامعة القاهرة مجموعة من 86 مريضًا بكورونا يعانون من أمراض القلب، قام الأطباء بتقييم نظافة فم المرضى وشدة أعراضهم.



دراسة مصرية عن الغسول الفم

أظهرت النتائج أن المرضى الذين يتمتعون بنظافة فموية أفضل يعانون من أعراض أكثر اعتدالًا والتهاب أقل في أجسامهم عند الإصابة بالفيروس، كما تعافوا بشكل أسرع، وفقًا للباحثين الذين لم ينشروا نتائجهم الكاملة بعد.

قال مؤلف الدراسة الدكتور أحمد مصطفى باسوني، إن استخدام غسول الفم يمكن أن يساعد الناس على تجنب الإصابة بفيروس كورونا تمامًا ويكون لديهم أعراض أكثر اعتدالًا إذا أصيبوا بالفيروس.

وأضاف أن العادات الجيدة الأخرى لصحة الفم مثل تنظيف الأسنان وزيارات الأسنان المنتظمة في "منع أو تقليل شدة كورونا".

وأضاف الدكتور باسوني: "يمكن أن تعمل أنسجة الفم كخزان لـ فيروس كورونا، ما يؤدي إلى ظهور حمولة فيروسية عالية في تجويف الفم، لذلك أوصينا بالحفاظ على صحة الفم وتحسين تدابير نظافة الفم، خاصة أثناء الإصابة بعدوى كورونا، وتم تقديم الدراسة في اجتماع الكلية الأمريكية لأمراض القلب بالشرق الأوسط 2021، ولم يتكهن الباحثون لماذا قد يؤدي سوء نظافة الفم إلى نوبة أكثر شدة من المرض.

لكن عشرات الدراسات أظهرت أن الأشخاص الذين يتمتعون بنظافة فموية جيدة بشكل عام يعتنون بأنفسهم بشكل أفضل، وهم أكثر صحة بشكل عام، هذه الدراسة الأخيرة ليست هي الأولى التي تجد ادعاءً بأن غسول الفم يمكن أن يساعد الناس على تجنب الإصابة بعدوى Covid الخطيرة.

يعتقد الخبراء أن المواد الموجودة في غسول الفم تعطل الغشاء الدهني (الشحمي) المحيط بالفيروس، ما يعيق قدرته على إصابة الناس.

في (نوفمبر) الماضي، وجد باحثون من جامعة كارديف البريطانية، أن غسولات الفم التي تحتوي على كلوريد السيتبيريدينيوم تقتل الفيروس في غضون 30 ثانية، ومع ذلك فقد قللت كل من منظمة الصحة العالمية والشركات المصنعة لغسول الفم مثل ليسترين من أهمية هذه الدراسات.