شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش ترميها.. 15 فائدة على صحتك لاتتوقعها عن أكل عيون السمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأسماك من أفضل الأطعمة التي تمنحك الكثير من الفوائد والمعادن والفيتامينات، التي تعود بالنفع على صحتك، لاسيما أن الأسماك مصدر جيد للحصول على أحماض اوميجا 3 الدهنية، ولكن المثير للدهشة أن مختلف أجزاء السمكة تحتوى على الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة، ومن بين أهم أجزاء السمكة التي قد يكون مصيرها القمامة هي عين السمك التي تتمتع بالكثير من الفوائد وتعد حصن منيع للعديد من الأمراض:

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، فأن أهم الفوائد الصحية لتناول عيون السمك:1.تحسين الرؤية

تشتهر عيون السمكة بفائدتها في تحسين الرؤية، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف البصر والعمى، لأنها مصدر جيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية.

2. الحفاظ على صحة القلب

وجدت الدراسات أن أولئك الذين يستهلكون الأسماك وكذلك عيون السمك هم أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية .

3.علاج الاكتئاب

يمكن علاج مشكلة الصحة العقلية مثل الاكتئاب عن طريق تناول عيون السمك، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية في عيون الأسماك تعمل كأدوية مضادة للاكتئاب.

4. الحفاظ على صحة الدماغ

أظهرت بعض الدراسات أن الاستهلاك اليومي للأسماك، حتى بالنسبة لعيون الأسماك ، يمكن أن يقلل من خطر التدهور المعرفي، كما ستزداد وظيفة الدماغ مثل تحسين الذاكرة وتنظيم المشاعر.

5.تخفيف الالتهاب

اشارت الأبحاث أن أحماض أوميجا 3 الدهنية، يمكن أن تقلل الالتهاب المزمن،عند استهلاكها لمدة ستة أسابيع.

6. الوقاية من مرض السكري

من الفوائد الصحية لعيون السمكة الوقاية من مرض السكري ، حيث يمكن أن تخفض مستوى الأنسولين في الجسم لأن أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د ، بالإضافة إلى أنها تمنع مرض السكري من النوع الأول وكذلك تقلل من مضاعفاته.

7.يزيد من جودة النوم

فيتامين (د) هو أحد المواد الموجودة في عيون الأسماك التي تزيد من جودة النوم ، كما يوصى باستهلاك السلمون للحصول على نسبة عالية من فيتامين د.

8. تخفيف آلام المفاصل

يعتقد أيضًا أن الأحماض الدهنية الأساسية يمكن أن تخفف من آلام المفاصل ، وكذلك في عيون الأسماك، بعد أن أظهرت بعض الأبحاث أن أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تخفف آلام المفاصل حتى تعالج المرض.

9. الوقاية من الربو عند الاطفال

الربو هو حالة تحدث عندما يعاني الشخص من التهاب مزمن في الشعب الهوائية، حيث وجدت الدراسات أن عيون الأسماك ستقلل من خطر الإصابة بالربو عند الأطفال فقط.

10.خفض نسبة الكوليسترول

لأن عيون الأسماك تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي يمكن أن تقلل من الكوليسترول الضار أو الكوليسترول السيئ في الجسم، وبالتالي يدعم صحة القلب.

11.يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان

استنادًا إلى المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، يمكن أن تقلل عيون السمكة من خطر الإصابة بالسرطان، حيث ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يأكلون الأسماك بانتظام وكذلك العيون يقللون من خطر الإصابة بالسرطان مثل سرطان الجهاز الهضمي وتجويف الفم والبلعوم والقولون وحتى سرطان البنكرياس.

12.خفض مخاطر أمراض المناعة الذاتية

التي تحدث نتيجة فشل قدرة الجهاز المناعي على التمييز بين العدو الخارجي وبين ما هو موجود في داخل الجسم، مثل التهاب المفاصل الروماتويدى، الذئبة الحمراء، ومرض التصلب المتعدد والصدفية

13. تحسين عملية التمثيل الغذائي

عيون السمكة تزيد من كفاءة عملية التمثيل الغذائي وبالتالي تسهم في حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد.

14.تحسين التركيز والانتباه

لأنها تحتوي على أحماض أوميجا الدهنية التي تنشط خلايا الدماغ وبالتالي تسهم في تحسين الانتباه

15. غنى بالعناصر الغذائية

حيت تحتوى بفيتامين أ مصدر جيد للبروتينات، بجانب أحماض أوميجا 3 الدهنية.