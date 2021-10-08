شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الاختبارات التي تكشف عن كفاءه ووظائف البنكرياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البنكرياس من الأعضاء الهامة بجسم الانسان، ويتم تقييم وظائف البنكرياس من خلال عدة اختبارات وتشمل هذه الاختبارات اختبار وظيفة البنكرياس سيكريتن، واختبار الإيلاستاز، والتصوير المقطعي المحوسب (CT) مع صبغة التباين، والموجات فوق الصوتية للبطن، وتصوير البنكرياس الصفراوي الوراثي بالمنظار (ERCP) ، والموجات فوق الصوتية بالمنظار، وتصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية بالرنين المغناطيسي، وذلك وفقا لتقرير كليفلاند كلينك الأمريكية.

اختبار وظائف البنكرياس سيكريتين

يقيس اختبار وظائف البنكرياس سيكريتين قدرة البنكرياس على الاستجابة لهرمون سيكريتين تنتج الأمعاء الدقيقة سيكريتين في وجود طعام مهضوم جزئيًا عادة ، يحفز سيكريتن البنكرياس على إفراز سائل يحتوي على تركيز عالٍ من البيكربونات، يعمل هذا السائل على تحييد حمض المعدة وهو ضروري للسماح لعدد من الإنزيمات بالعمل في تكسير وامتصاص الطعام، قد يعاني الأشخاص المصابون بأمراض تشمل البنكرياس ( التهاب البنكرياس المزمن أو التليف الكيسي أو سرطان البنكرياس) من خلل في وظائف البنكرياس.

الموجات فوق الصوتية في البطن

يمكن أن يكشف تصوير البطن بالموجات فوق الصوتية عن حصوات المرارة والسوائل الناتجة عن التهاب البطن (الاستسقاء)، يمكن أن تظهر أيضًا القناة الصفراوية المشتركة الموسعة أو الخراج أو الكيس الكاذب.

تصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية بالمنظار

أثناء إجراء اختبار وظائف البنكرياس، يقوم أخصائي الرعاية الصحية بوضع أنبوب أسفل الحلق ، في المعدة ، ثم في الأمعاء الدقيقة، يتم تمرير قسطرة صغيرة في البنكرياس والقنوات الصفراوية، ويتم حقن صبغة لمساعدة الطبيب على رؤية بنية القناة الصفراوية المشتركة والقنوات الصفراوية الأخرى وقناة البنكرياس في الأشعة السينية.

الموجات فوق الصوتية بالمنظار

خلال هذا الاختبار، يتم وضع مسبار متصل بمنظار ضوئي أسفل الحلق وفي المعدة، تظهر الموجات الصوتية صورًا لأعضاء في البطن، قد تكشف الموجات فوق الصوتية بالمنظار عن حصوات المرارة ويمكن أن تكون مفيدة في تشخيص التهاب البنكرياس الحاد عندما قد يؤدي اختبار جائر مثل ERCP إلى تفاقم الحالة.