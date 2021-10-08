شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: طعام الشخصية الكرتونية "باباى" كالسبانخ والمشروم يحميك من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن دراسة حديثة تشير إلى أن الوجبات الغذائية الغنية بالحديد والمليئة بالسبانخ والمشروم وهو الغذاء الذى اعتاد تناوله الشخصية الكرتونية "باباي" تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بمقدار الربع.



الطعام الغنى ابلحديد يحميك من امراض القلب

قال الخبراء إن نقص الحديد مرتبط بنحو 10% من جميع حالات أمراض القلب، حيث تابع علماء جامعة هامبورج أكثر من 12 ألف رجل وامرأة، وراقب الفريق مستويات الحديد ومعدلات الإصابة بأمراض القلب على مدار 13 عامًا، كان المرضى الذين يفتقرون إلى الحديد أكثر عرضة بنسبة 25 % للوفاة من أمراض القلب.



الشخصية الكرتونية باباى

وقالت الصحيفة، توصل بحث إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الخضراوات الخضراء يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بمقدار الربع، حيث وجدت دراسة أنه إذا زاد الناس من تناولهم للأطعمة الغنية بالحديد، فقد يمنع ذلك مئات الآلاف من حالات الإصابة بأمراض القلب في المملكة المتحدة.

وجد الخبراء أن نقص الحديد، الذي يصيب حوالي ثلثي الأشخاص في منتصف العمر، مرتبط بنحو 10% من جميع حالات أمراض القلب، وحثوا البالغين على زيادة تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء والسبانخ والمشروم، والعدس لتقليل احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية.



الشخصية الكروتونية باباى

وأوضحت الصحيفة، تساعد الأطعمة الغنية بفيتامين "C"مثل البروكلي والفلفل والفواكه الجسم أيضًا على امتصاص الحديد، وهو معدن حيوي في تكوين خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

وجدت دراسة طبية، إن تناول الطعام المحتوى على الحديد، قد يمنع مئات الآلاف من حالات القلب في المملكة المتحدة، فقد وجد الخبراء نقص الحديد، الذين يصيب حوالي ثلثي الأشخاص في منتصف العمر، مرتبط بـ 10%من جميع حالات القلب.

وحثوا على الأطعمة الغنية بالسبانخ والمشروم، لتقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب، كما تساعد الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل البروكلي، والفلفل، والفواكه الجسم أيضًا على امتصاص الحديد، وهو عبارة عن معدن يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء التي تحمل في جميع أنحاء الجسم.

كان المرضى الذين يفتقرون إلى كمية كافية من الحديد أكثر عرضة بنسبة 25 % للوفاة من أمراض القلب و 12% أكثر عرضة للوفاة لأي سبب.

خلصت الدراسة، التي نشرتها الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، إلى أنه يمكن الوقاية من حالة واحدة من كل 10 حالات جديدة من أمراض القلب التي تحدث عند البالغين في منتصف العمر إذا عزز الناس مستويات الحديد لديهم، كما أنه سيمنع حوالي حالة وفاة واحدة من بين كل 20 حالة وفاة بسبب أمراض القلب بين الأشخاص في الخمسينيات والستينيات من العمر.

وقالت الصحيفة، يمكن معالجة نقص الحديد من خلال المكملات الغذائية أو من خلال التغييرات في النظام الغذائي، مثل تناول المزيد من السبانخ أو اللحوم الحمراء.

قال المؤلف الرئيسي الدكتور بينيديكت شراج: أظهرت الدراسة أن نقص الحديد كان منتشرًا بشكل كبير في هذه الفئة من السكان في منتصف العمر، مع ما يقرب من ثلثيهم يعانون من نقص وظيفي في الحديد، كان هؤلاء الأفراد أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وكانوا أكثر عرضة للوفاة خلال السنوات الـ 13 المقبلة.

وقالت الصحيفة، إن نقص الحديد هو أكثر اضطرابات التغذية شيوعًا في العالم، ويمكن أن يؤدي إلى المرض والعدوى بالإضافة إلى مضاعفات القلب والرئة، وكانت النساء معرضات بشكل خاص بسبب الدورة الشهرية - خاصةً اللواتي يعانين من غزارة الدورة الشهرية، حيث أثبتت الدراسة أن أكثر من ربع النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و 64 عامًا في المملكة المتحدة يأكلن أقل من الكمية الموصى بها من الحديد، كما تتسبب أمراض القلب في حوالي ربع الوفيات في المملكة المتحدة - وتقتل أكثر من 160 ألف شخص كل عام، هناك حوالي 7.6 مليون شخص يعيشون بأمراض القلب أو الدورة الدموية في المملكة المتحدة: 4 ملايين رجل و 3.6 مليون امرأة.

قالت ريجينا جيبلين، ممرضة القلب في مؤسسة القلب البريطانية: نحن نعلم بالفعل أن نقص الحديد يوجد لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والدورة الدموية مثل قصور القلب، حيث يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراضهم، وتقليل نوعية حياتهم وزيادة مخاطر الوفاة لديهم.