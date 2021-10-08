شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للبيض.. يدعم صحة القلب ويقلل وزنك وغنى بالبروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر البيض من أشهر الأطعمة المستخدمة في الأطباق في جميع أنحاء العالم، وللأسباب الصحيحة يعتبر أيضًا طعامًا ممتازًا، يتم الاحتفال بيوم 8 أكتوبر باعتباره اليوم العالمي للبيض، حيث يهدف هذا اليوم إلى الاحتفال بهذه الأطعمة الممتازة ونشر الوعي حول فوائدها، غالبًا ما يميل الناس إلى التخلص من تناول البيض يوميًا بسبب الاعتقاد الخاطئ الشائع بأن الاستهلاك اليومي للبيض يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع غير صحي في مستويات الكوليسترول، ومع ذلك نفت جمعية القلب الأمريكية هذه الأسطورة واقترحت تناول بيضة واحدة كل يوم دون خوف من أي عواقب غير صحية.

فوائد تناول البيض

سبب وجوب تضمين البيض في نظامك الغذائي اليومي:

صحة القلب:

على عكس الاعتقاد السائد بأن البيض يسبب ارتفاعًا في مستويات الكوليسترول، يمكن أن يساعد البيض في زيادة HDL أو الكوليسترول "الجيد"، تقول جمعية القلب الأمريكية إن تناول بيضة واحدة كل يوم يمكن أن يكون صحيًا للغاية للقلب ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة.

يعزز صحة العين:

تعتبر صحة العين من الأمراض التنكسية بطبيعتها، لذلك من المهم اتخاذ خطوات لتعزيز صحتها لإطالة عمرها، البيض هو مصدر لوتين وزياكسانثين وهما من مضادات الأكسدة الصحية للعين.

غني بالبروتين:

يعتبر البروتين أيضًا بمثابة اللبنات الأساسية لجسم الإنسان، وهو عنصر غذائي أساسي للغاية لا يستهلكه البشر في كثير من الأحيان بالكميات المناسبة والمطلوبة، البروتين ضروري للجسم لصيانة الخلايا والعظام والعضلات، يعتبر البيض مصدر ممتاز للبروتين ويمكن أن يساعد في تلبية متطلبات البروتين.

تمكن من إدارة الوزن:

تناول البيض يمكن أن يحسن عملية التمثيل الغذائي التي يمكن أن تكون مفيدة في عملية إدارة الوزن.

يساعد على صحة الخلايا:

البيض مصدر جيد للكولين، وهو عنصر غذائي مهم للصحة الخلوية للجسم، بصرف النظر عن تعزيز صيانة الخلايا وتخليق الحمض النووي، يمكن أن يساعد الكولين أيضًا في تحسين عملية التمثيل الغذائي.