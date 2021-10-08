شكرا لقرائتكم خبر عن مع عودة المدارس.. 3 طرق للحفاظ على صحة الأطفال خلال العام الدراسي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع عودة المدارس، يشعر الآباء بالقلق علي أبنائهم وخاصة أن المدارس قد تكون مكانًا قد يلتقطون منه الجراثيم والأمراض، لأنهم يقضون الكثير من الوقت في الفصول الدراسية حيث يمكنهم بسهولة نقل العدوى لبعضهم البعض.

ولكن بتعليم الأطفال الاعتياد علي بعض العادات المهمة، عن طريق توضيح الوالدين لهم كيفية جعل الصحة أولوية خلال العام الدراسي، وذلك وفقا لموقع " verywellfamily"، ومنها:

-الحصول علي اللقاحات الخاصة بهم:

اللقاحات هي أفضل وسيلة لمنع انتشار الأمراض، وخلال الوباء كان هناك انخفاض حاد في عدد الأطفال الذين تلقوا جميع اللقاحات التي يحتاجونها في مواعيدها، ونظرًا لأن لقاحات كورونا لم تتم الموافقة عليها بعد للاستخدام في الأطفال دون سن 12 عامًا ، فمن الأهمية مراجعة طبيب الأطفال الخاص بك للتأكد من حصول طفلك على جميع التطعيمات التي يحتاجها ، بما في ذلك لقاح الأنفلونزا الموسمية.

- تعليم طفلك غسل اليدين بالشكل السليم:

يعد غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية من أهم الطرق لمنع انتشار المرض في المدرسة، وفي أي مكان آخر، فعندما يتلامس الأطفال مع الجراثيم ، يمكنهم بسهولة نشرها بسهولة في حالة فركهم في عيونهم أو خدشوا أنوفهم، ولكن غسل اليدين المتكرر يمكن أن يساعد في إبطاء انتشار الجراثيم، ولذا فأن غسيل اليدين مع التطعيم وارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي أفضل طريقة لوقف انتشار فيروس كورونا.

- عادات تقوي مناعتهم:

لا توجد طريقة مثبتة "لتعزيز" جهاز المناعة، ولكن من المهم الحفاظ على صحة أجسام الأطفال حتى تعمل أجهزة المناعة لديهم بشكل صحيح، ولذا يجب القيام بهذه النصائح:

- الحصول على قسط كافٍ من النوم .

- الحفاظ على نظام غذائي صحي وغني بجميع العناصر الغذائية الهامة.

- تقليل تعرضهم للقلق والاجهاد.

- ممارسة الرياضة بشكل يومي يعد من ابرز النصائح.