شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الرئة.. عادات صحية تساعدك فى السيطرة على الأعراض وتجنب الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الانسداد الرئوي المزمن مجموعة من أمراض الرئة الالتهابية التقدمية بطبيعتها، تشير الطبيعة التدريجية للمرض إلى احتمالية تفاقم أعراضه بمرور الوقت، وتساهم عدة عوامل في تطور مرض الانسداد الرئوي المزمن، وهناك نوعان شائعان من مرض الانسداد الرئوي المزمن وهما التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة، وفقا لتقرير لموقع time now news.

تشمل بعض الأسباب الشائعة للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن التدخين، والوراثة، والتعرض للمواد الكيميائية والأبخرة الضارة، والتعرض المطول للغبار والهواء الملوث، قد تتفاقم أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن بمرور الوقت أعراضه الشائعة، وهى كما يلي:

ضيق في التنفس

السعال المتكرر

صفير

تكوين المخاط

إعياء

يتم تشخيص المرض من خلال تحليل نمط الحياة والاختبارات المعملية، وتشمل الطرق الشائعة لعلاج مرض الانسداد الرئوي المزمن الجراحة وتوصيات بتغيير نمط الحياة والعلاج بالأكسجين.

مرض الانسداد الرئوي المزمن ونمط الحياة

فيما يلي بعض التغييرات في نمط الحياة التي قد تكون مفيدة في إدارة أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن:

الإقلاع عن التدخين: التدخين هو أحد الأسباب الرئيسية لمرض الانسداد الرئوي المزمن، كما أنه يعرض الجسم لخطر الإصابة بمشاكل العظام، ومشاكل الإنجاب ، وأمراض القلب والأوعية الدموية حاول الإقلاع عنه لأنه سيكون مفيدًا لك على المدى القصير والطويل.

تناول الطعام بشكل جيد: الغذاء جزء أساسي من بناء جهاز مناعة صحي وجسم قوي، تجنب اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة والسكر الزائد، أدخل أطعمة مثل الفواكه والخضراوات واللحوم الخالية من الدهون والمكسرات والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي.

حافظ على نشاطك البدني: يمكن أن يساعد النشاط البدني في تقوية العظام والعضلات وبالتالي بناء القدرة على التحمل، اختر التمارين واليوجا وطرق التأمل للحفاظ على قوة الجسم. مارس أيضًا تمارين التنفس لزيادة القدرة على التنفس.

احصل على لقاح: يمكن أن يؤدي مرض الانسداد الرئوي المزمن الموجود مسبقًا إلى ظهور أعراض أكثر حدة للأمراض مثل الأنفلونزا والالتهاب الرئوي احصل على لقاحاتك عندما تكون هناك حاجة لتجنب حدوث مثل هذه الظروف.

حافظ على صحتك العقلية: يمكن أن يتسبب القلق والتوتر في تغير نمط التنفس الذي قد يكون من الصعب إدارته بين مرضى الانسداد الرئوي المزمن، قد تؤدي المشكلات المطولة إلى ضيق في التنفس وتفاقم الأعراض. ابحث دائمًا عن طرق للحفاظ على صحة العقل لأنها مفتاح الجسم السليم.