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شكرا لقرائتكم خبر عن للمرور بأمان.. روشتة غذائية للمصابات بسكرى الحمل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يجب أخذ سكري الحمل على محمل الجد، وإذا لم يتم علاجه فقد يؤثر على صحة طفلك وقد يؤدي إلى الولادة المبكرة، وهناك عدد من الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها أثناء سكري الحمل، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
الأطعمة التي يجب تناولها في سكري الحمل
1. الكربوهيدرات المعقدة
في سكري الحمل يجب تفضيل الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والأرز البني ومكرونة القمح الكامل على الكربوهيدرات البسيطة مثل الخبز والأرز والبطاطس والبسكويت وما إلى ذلك، تضمن الكربوهيدرات المعقدة عدم زيادة مستوى السكر فى الدم لدى النساء المصابات بسكري الحمل.
2. الخضراوات
الخضراوات غنية بالألياف ومليئة بالفيتامينات الضرورية للحمل، وتضمن الألياف العالية الحفاظ على مستوى السكر وأيضًا التخلص من الإمساك، ويجب تناول مزيج من الخضار الورقية الخضراء النيئة والمطبوخة مثل السبانخ والفاصوليا والخيار والبروكلي والجزر وعصائر الخضار.
3. الألياف القابلة للذوبان
هذه الأطعمة لا تساعد فقط في التحكم في مستوى السكر في الدم ولكنها محملة بالبكتيريا المفيدة وتعزز حركة الأمعاء، التفاح والجوافة والأفوكادو والكتان والجزر هي أمثلة على الأطعمة التي تحتوي على ألياف قابلة للذوبان.
الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء سكري الحمل
1. المنتجات المعبأة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر
يجب تجنب الوجبات الخفيفة المعبأة المحملة بالسكر والملح، لأن محتوى السكر المرتفع بها يؤدى إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم ويمكن أن يضر بنمو الطفل، يجب تجنب الحلويات والعصير ورقائق البطاطس والبيتزا والوجبات السريعة واستبدالها بالوجبات الخفيفة الصحية.
2. عصائر الفاكهة
تفقد عصائر الفاكهة محتوى الألياف ويفضل تناول الفاكهة الكاملة في أي يوم، تحتوي الفاكهة الكاملة على كمية جيدة من الألياف القابلة للذوبان والتى تساعد أيضًا في حركة الأمعاء بالإضافة إلى حصول الجسم على جميع الفيتامينات والمعادن الأساسية.
3. التمر والزبيب
يحتوى التمر والزبيب على كمية أكبر من السكر ويجب تجنبه أثناء الحمل، اللوز والجوز خيار أفضل.