شكرا لقرائتكم خبر عن للمرور بأمان.. روشتة غذائية للمصابات بسكرى الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب أخذ سكري الحمل على محمل الجد، وإذا لم يتم علاجه فقد يؤثر على صحة طفلك وقد يؤدي إلى الولادة المبكرة، وهناك عدد من الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها أثناء سكري الحمل، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

في سكري الحمل يجب تفضيل الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والأرز البني ومكرونة القمح الكامل على الكربوهيدرات البسيطة مثل الخبز والأرز والبطاطس والبسكويت وما إلى ذلك، تضمن الكربوهيدرات المعقدة عدم زيادة مستوى السكر فى الدم لدى النساء المصابات بسكري الحمل.

الخضراوات غنية بالألياف ومليئة بالفيتامينات الضرورية للحمل، وتضمن الألياف العالية الحفاظ على مستوى السكر وأيضًا التخلص من الإمساك، ويجب تناول مزيج من الخضار الورقية الخضراء النيئة والمطبوخة مثل السبانخ والفاصوليا والخيار والبروكلي والجزر وعصائر الخضار.

هذه الأطعمة لا تساعد فقط في التحكم في مستوى السكر في الدم ولكنها محملة بالبكتيريا المفيدة وتعزز حركة الأمعاء، التفاح والجوافة والأفوكادو والكتان والجزر هي أمثلة على الأطعمة التي تحتوي على ألياف قابلة للذوبان.