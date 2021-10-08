شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تعلم الحيل السحرية يساعد أطفال فرط الحركة فى تعزيز ثقتهم بالنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن جامعة ألاباما الأمريكية عن أن تعلم الطفل الحيل السحرية، خاصة إذا كان من الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، يساعده فى تعزيز ثقته بنفسه، لاسيما أن الأطفال المصابين بهذا المرض يعانون من تدنى في احترام الذات، يؤثر على صحتهم النفسية، طبقا لتقرير ورد في موقع ميديكال إكسبريس.

وأوضح الباحثون أن تعلم الحيل السحرية لطفلك يحسن الوظائف الجسدية والنفسية والإدراكية والاجتماعية أيضا لدى الأطفال الذين يعانون من اضطرابات عاطفية حادة، وأولئك الذين يعانون من مجموعة متنوعة من إعاقات النمو مثل صعوبات التواصل وصعوبات التعلم والاضطرابات السلوكية (العاطفية) والتوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وأجرى الباحثون تحليلا على عدد من الأطفال المصابين بفرط الحركة وتتراوح أعمارهم بين 8 إلى 14 عاما، واكتسب هؤلاء الأطفال خبرات تعلم ممارسة الحيل السحرية خلال معسكر تم عقد على بضعة جلسات، وكان فى ختامه نتائج مهمة انعكست على الصحة العقلية والنفسية لهؤلاء الأطفال، شملت أهمها في زيادة ثقتهم بالنفس واحترام الذات.

وأشار الباحثون إلى أن اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، هو اضطراب نمو عصبي شائع لدى الأطفال والمراهقين، يتميز بمشاكل في مهارات الانتباه، أو البقاء في مهمة أو التنظيم، ويؤثر على الأداء الأكاديمي في الأنشطة المدرسية واليومية، بالإضافة إلى عدم الانتباه، كما يعانى الأطفال والمراهقون المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عن صعوبات نفسية مثل تدني احترام الذات.

وأكدت الدراسة أن اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط يؤدى إلى مشاكل احترام الذات الذى ينتج عنه مشاكل أخرى مثل القلق والاكتئاب.