شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن نقص اليود فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اليود من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وعند التعرض لنقص في نسبته تزداد فرص ظهور العديد من الأعراض التي يجب أن تكون علامة واضحة وعليك توخي الحذر بسببها. وخلال التقرير التالي سنتعرف على أعراض وعلاج نقص اليود في الجسم، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline".

س: ما هو عنصر اليود؟

ج: اليود من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، فهو يساعد على إنتاج هرمونات الغدة الدرقية وشعور الجسم بالطاقة والحيوية، وزيادة التركيز، وتنشيط المخ.

س: ما هي أعراض نقص اليود في الجسم؟

ج: هناك العديد من الأعراض التي تشير إلي تعرض الشخص لنقص في نسبة اليود بالجسم، ومنها:

-التعب غير المبرر.

-تورم الرقبة.

-الخمول.

-الرغبة الملحة في النوم.

-عدم القدرة على التركيز.

-زيادة الوزن.

-تساقط الشعر.

س: ما هي مضاعفات نقص اليود في الجسم؟

ج: من أبرز المضاعفات التي يتعرض لها الجسم عند تعرضه للإصابة بنقص نسبة اليود هي ضعف الجهاز المناعي، ويصبح الجسم غير قادر علي مكافحة الفيروسات والبكتريا، والإصابة بالأنيميا، وأيضا التعرض لحدوث اضطرابات في مواعيد الدورة الشهرية.

س: ما هي الأطعمة التي تتوفر فيها اليود؟

ج: -الأسماك بكل أنواعها.

-الفواكه.

-الخضراوات.

-الحليب ومشتقاته.

-اللحوم.