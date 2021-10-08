خل التفاح لعلاج التهابات البواسير

بيروت - نادين محمد - تعاني الكثير من السيدات من وجع البواسير ، خصوصاً اللواتي يُصبن بها بعد الولادة. ويعتبر التهاب البواسيرمشكلة مزعجة جداً ومؤلمة، وتستدعي زيارة طبيب للكشف عليها ووصف علاج لها.

لكن إضافة الى الوصفات الطبية لعلاج التهاب البواسير، يمكنك اللجوء الى المكونات الطبيعية التي تساعدك على حلّ هذه المشكلة والتخلص منها خلال 24 ساعة فقط.

وصفات خل التفاح لعلاج التهاب البواسير

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يحتوي خلّ التفاح على نسبة مرتفعة من المغذيات ومضادات الأكسدة. وهو يساعد على تعزيز الجهاز المناعي ويسهل عملية الهضم ويساهم في علاج مشاكل البشرة والزكام.

كما أنه يتمتّع بخصائص مطهرة ومضادة للالتهابات والفطريات. لذا يعتبر علاجاً فعالاً لمشكلة التهاب البواسير. فهو يمنع انتفاخ الأوعية الدموية ويحدّ من الحكاك والتهيّج والحريق والألم الناتج عنها.

الوصفة الأولى

في حال كانت مشكلة البواسير داخلية، طبقي هذه الوصفة:

-ضعي خلّ التفاح في الثلاجة لتصنعي منها مكعبات ثلج.

-أدخلي مكعباً منها في المنطقة المصابة.

الوصفة الثانية

أما إذا كان التهاب البواسير خارجياً فننصحك بأن تطبقي هذه الوصفة:

-بللي قطعة من القطن بالقليل من خلّ التفاح وطبقيها على المنطقة المستهدفة من الخارج. أما إذا كان هذا يسبب شعورك بالوخز فأضيفي إلى خلّ التفاح القليل من الماء.

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الوصفة الثالثة

يمكنك أيضاً أن تضيفي القليل من خلّ التفاح وكوباً من خلاصة الميرمية إلى وعاء يحتوي على الماء الفاتر. وبعد ذلك اجلسي في الوعاء لمدة 30 دقيقة.

الوصفة الرابعة

لتمنعي ظهور البكتيريا الضارة في منطقة البواسير، ننصحك بأن تطبقي أيضاً هذه الوصفة:

-ذوّبي ملعقتيّن وسط من خلّ التفاح مع كوب من الماء واشربيه قبل مواعيد الوجبات بطريقة تدريجية.

-وفي حال كنت تعانين من الإمساك الذي يزيد من شعورك بألم البواسير، فمن المفيد أن تحضري هذه الوصفة: أضيفي إلى وعاء يحتوي على الماء الفاتر كوباً من خل التفاح و4 ملاعق وسط من الملح. إجلسي في الوعاء لمدة 30 دقيقة على الأقل.

نصائح لتجنب التهاب البواسير

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- مارسي التمارين الرياضية بانتظام، فهذا يعزّز عملية المرور المعوي لديك.

- تجنبي تناول الأطعمة التي تحتوي على البهارات.

- اعتمدي نظاماً غذائياً صحياً ومتوازناً وغنياً بالألياف الغذائية التي تعزّز عملية الهضم وتمنع حدوث الإمساك لديك.

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