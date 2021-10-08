لمحبات الفطور رجيم موسلي لخسارة 3 كيلو في أسبوع 

بيروت - نادين محمد -

لمحبات الفطور ابتكر بعض الاختصاصيين رجيم موسلي الذي يساعد على الاستمتاع بهذه الوجبة الاساسية وعلى تخسيس الوزن الزائد في الوقت نفسه. ولهذا يجب اتباع برنامجه خطوة خطوة والالتزام بها من اجل تحقيق الهدف المنشود. اما القاعدة الاساسية التي يجب احترامها فهي الحرص على تناول كل المغذيات الضرورية واتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. اذاً حان الوقت لتطبيق رجيم موسلي لمحبات الفطور.

فوائد رجيم موسلي

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ينطوي تطبيق رجيم موسلي على العديد من الفوائد الصحية الى جانب خسارة الوزن الزائد.

- يساعد على التخسيس بطريقة صحية بفضل احتواء مكوناته على الكثير من الالياف والفيتامينات.

- من الممكن الاستفادة منه في حرق الدهون الضارة التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة في مدة لا تزيد عن اسبوعين.

- من خلال تناول الحبوب أثناء اتباع هذا الرجيم يمكن الشعور بالشبع بسرعة وهو ما يكبح الرغبة في الاكل في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية.



برنامج الرجيم

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من اجل اتباع رجيم موسلي لانقاص الوزن الزائد في مدة قصيرة، من المهم جداً تطبيق بعض القواعد.

- يجب الالتزام بتناول كمية محددة من وجبة الموسلي التي تحتوي على حبوب الفطور الصحية. ولهذا الافضل الاكتفاء بـ25 غراماً يومياً.

- الفطور. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر والدسم مع كمية كافية من بذور الموسلي، كوب من القهوة غير المحلاة.

كما يمكن تناول نصف حبة من الغريب فروت او كوب من عصير، كوب من اللبن الزبادي غير الدسم وغير المحلى مع الموسلي، ثمرة موز، كوب من القهوة من دون سكر.

- وجبة خفيفة. حبة فاكهة او قطعتان من بسكويت الارز او كوب من اللبن الزبادي غير المحلى وقليل الدسم او كوب من عصير البرتقال مع قطعتين صغيرتين من التوست المحمص.

- الغداء. الخيار الاول. 4 ملاعق طعام من الارز الاسمر المطهو على البخار، طبق من السلطة المشكلة مع بذور الموسلي، قطعة صغيرة الحجم من جبنة موزاريلا، حبة فاكهة موسمية.

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الخيار الثاني. طبق من سلطة الكينوا مع قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي وبيضة مسلوقة من دون ملح.

الخيار الثالث. طبق من السلطة مع بذور الموسلي، بيضة مسلوقة من دون ملح، قطعة صغيرة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، حبة بطاطا مسلوقة من دون ملح مع القليل من زيت الزيتون، قبضة من الفواكه المجففة.

- العشاء. طبق من شوربة مصنوعة من دون مواد دسمة، حبة بطاطا مسلوقة كبيرة، بيضة مسلوقة من دون ملح، معلقة طعام من جبنة بارميزان المبشورة مع بذور الموسلي.

كما يمكن تناول طبق من السلطة مع بذور الموسلي، قطعة متوسطة الحجم من سمك السلمون المشوي او المطهو على البخار، قطع من الباذنجان المشوي في الفرن من دون زيت.

ومن المهم اثناء اتباع رجيم الموسلي لخسارة 3 كيلو في 7 ايام الحرص على شرب ليترين من الماء يومياً، ويمكن توزيعها على كوبين في الصباح عند الاستيقاظ من النوم، كوبين قبل الغداء وكوبين قبل العشاء. ومن المهم ايضاً تكرار العملية على امتداد ساعات النهار.



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