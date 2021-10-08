شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مكملات غذائية تناولها بإفراط لفترة طويلة يعرضك للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر تقرير صادر عن المجلة الدولية للطب الوقائي، من الإفراط فى تناول 6 أنواع من المكملات الغذائية، بعد أن ثبت بأنها تناولها بإفراط على المدى الطويل قد يكون ضارا، لاسيما أن الكثير مننا يقبل على تناول الفيتامينات والمعادن من أجل الوقاية من الأمراض المزمنة، طبقا لما ورد في موقع إكسبريس.

وأوضح التقرير أن من بين الفيتامينات التي تناولها بشكل مفرط يزيد من خطر الوفاة المبكرة على المدى البعيد، كانت الآتي:مجموعة فيتامنيات ب6

والتي تستخدم لعلاج فقر الدم ولمرضى القلب ومتلازمة ماقبل الحيض، كما أنه يسهم في علاج العديد من حالات الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية، وفى علاج انخفاض مستويات البيريدوكسين .

حمض الفوليك

أو ما يطلق عليه أيضا فيتامين ب9، والذى يعد عاملا هاما في تصنيع خلايا الدم الحمراء، ويسهم في نمو الخلايا، وفى مراحل تطور الجنين داخل الرحم، وحماية الأجنة من العيوب الخلقية .

مكملات الحديد

يساعد الحديد في جسمك على تكوين خلايا الدم الحمراء وتدفق الأكسجين الى أجزاء الجسم، والحفاظ على الجهاز العصبى وصحة النواقل العصبية، وعلاج فقر الدم والإرهاق والتعب.

الزنك

يلعب دورا هاما في إنتاج البروتينات والأحماض النووية للخلايا، وفى مواجهة الجسم للشفاء وعلاج الحروق، وتعزيز مناعتك إزاء الأمراض والعدوى الفيروسية.

النحاس

يسهم النحاس في تعزيز مناعتك وتكوين خلايا الدم الحمراء ويساعد في علاج الحروق والإسهال وأمراض الكلى والبنكرياس.

المغنسيوم

يسهم المغنسيوم في علاج الإصابة بهشاشة العظام، وارتفاع ضغط الدم، والشرايين المسدودة، والوقاية من مرض السكرى وضبط كفاءة عمل هرمون الأنسولين .

وأوضح التقرير ارتباط استخدام الفيتامينات المتعددة ، وفيتامين B6 ، وحمض الفوليك ، والحديد ، والمغنيسيوم ، والزنك ، والنحاس بزيادة مخاطر االإصابة بالأمراض المزمنة ، وخاصة السرطان وأمراض القلب الإقفارية.

وأشار الخبراء أن الإفراط في تناول المكملات الغذائية لفترة طويلة قد يكون ضارًا، لذا فإذا كنت حاملاً أو تحاولين الإنجاب أو تخططين للحمل ، يوصى بتناول مكمل حمض الفوليك 400 ميكروجرام كل يوم حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل.