متى يمكن أن تؤدي العادات الصحية إلى زيادة الوزن؟

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القاهرة - سامية سيد - تناول كميات أقل من الطعام ليس الحل الأمثل لفقدان الوزن، بدلاً من ذلك تناول الأطعمة منخفضة السعرات والمغذيات باعتدال. ووفقا لتقرير لموقع time now news عندما يتعلق الأمر بالسمنة أو مؤشر كتلة الجسم غير الصحي (BMI) ، فإن العادات مثل الأكل بنهم لتناول الوجبات السريعة، والتدخين ، ونمط الحياة المستقر والثابت تعتبر السبب الرئيسى للإصابة بالسمنة.

وأضاف التقرير أن الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية شهيرة ويقضون ساعات في صالة الألعاب الرياضية وهم يتعرقون بها وحتى يتكيفون مع تغييرات نمط الحياة للحفاظ على وزن صحي، لا يدركون أن المبالغة في هذه العادات الصحية يمكن أن تأتي بنتائج عكسية على الصحة.

هل يمكن أن تؤدي العادات الصحية إلى زيادة الوزن؟

قد يبدو غريبًا أن العادات الصحية العديدة التي يوصي بها أخصائيو التغذية ومدربو اللياقة البدنية يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير سلبي على الصحة إذا لم تمارس بشكل صحيح، وأكدوا أن تناول الأطعمة الصحية بنهم يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن، يُعزى هذا التأثير إلى الأسطورة الشائعة القائلة بأن الأطعمة الصحية بغض النظر عن الكمية التي تتناولها ليس لها تأثير ضار على الصحة، غالبًا ما يكون هذا هو السبب الذي يجعل الناس ينتهي بهم الأمر بتناول الفاكهة بنهم من أجل فقدان الوزن دون أن يدركوا كيف أن مكون الفركتوز يؤدي بالفعل إلى زيادة السعرات الحرارية المتناولة.

لماذا التحكم في جزء هو المفتاح لفقدان الوزن

بعض الأطعمة على الرغم من قلة الدهون وانخفاض نسبة السكر فيها ، يمكن أن تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية في الاحتياطي، الأطعمة مثل اللوز والحبوب الكاملة المليئة بالدهون الصحية والألياف والبروتينات هي في الواقع ضرورية لنظامك الغذائي ولكن عندما ينتهي المرء بتناول أكثر من حفنة من اللوز ويملأ بالحبوب دون تفكير، فإن تناول السعرات الحرارية ينطلق بشكل كبير ويؤدي الوقت الإضافي إلى زيادة الوزن.

إن تناول كميات أقل من الطعام ليس الحل الأمثل لفقدان الوزن بدلاً من ذلك ، تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والمغذيات الكثيفة باعتدال الأطعمة مثل الأفوكادو والأسماك الدهنية والخضروات وزبدة المكسرات ومزيج المكسرات تبقي أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن على المسار الصحيح. ومع ذلك ، لا ينصح بتناولها بنهم.