شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحفاظ على صحة الكلى.. خليك نشيط ووقف تدخين فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي ارتفاع ضغط الدم أو الإصابة بمرض السكر أو وجود تاريخ عائلي من الفشل الكلوي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع " clevelandclinic" بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على صحتها والحد من تعرضها لأي مشاكل صحية، وذلك طريق القيام بالتالي:

-لا تسرف في تناول الماء:

-تناول الطعام الصحي:

معظم مشاكل الكلى تنشأ عن حالات طبية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر وأمراض القلب والأوعية الدموية، ولهذا السبب عليك اتباع عادات الأكل الصحية للتحكم في الوزن وضغط الدم، وللوقاية من مرض السكر والحفاظ على الكلى في حالة جيدة.

النشاط البدني المنتظم يمنع زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم، ويحافظ علي صحة الكلي.

-ابتعد عن المكملات والعلاجات العشبية:

قد تكون الكميات الزائدة من بعض مكملات الفيتامينات وبعض المستخلصات العشبية ضارة للكلى، ولذا يجب التحدث إلى طبيبك عن أي فيتامينات وأعشاب تخطط لتناولها.

-الإقلاع عن التدخين:

يتسبب التدخين في تلف الأوعية الدموية ، مما يقلل من تدفق الدم إلي الكلى، وعندما لا يكون لدى الكلى تدفق دم كافٍ ، فإنها لا تستطيع العمل بشكل جيد، و يزيد التدخين من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وكذلك خطر الإصابة بسرطان الكلى.

-لا تفرط في تناول الأدوية:

الإفراط في تناول الأدوية دون وصف الطبيب لها تعرض صحة الكلي للعديد من المشاكل الصحية، ويمكن أن تسبب تلفًا في الكلى إذا تم تناولها بانتظام على مدى فترة طويلة، وأخيرا نصح التقرير بضرورة القيام بتحاليل وظائف الكلى، للحفاظ على صحتها بشكل دائم.