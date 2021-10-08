شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك المرارة.. اعرف ازاى تتجنب مشاكلها وتمنع الالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الطعام المفيد والصحي له دور كبير في الحفاظ علي الصحة العامة بشكل عام، ولمرضي الالتهابات أو مشاكل في المرارة كتكوين حصوات بها، ولذا خلال هذه السطور سنتعرف علي أفضل الأطعمة التي ينصح بتناولها لتجنب التعرض لأي مشاكل صحية في المرارة، وذلك وفقا لموقع "healthline"، ومنها:

-البروتين:

البروتين ينقسم لنوعين البروتين الحيواني والنباتي، الحيواني هو اللحوم، والنباتي بعض البقوليات كالعدس والفول والحمص، فإذا كنت مريضا بمشاكل في المرارة عليك تناول جميع أنواع البروتين ولكن بشروط أبرزها تكون خالية من الدهون بشكل تام، فاللحوم ينصح أن تكون مشوية أو مسلوقة، والفول والعدس يكون بدون دهون.

-الخضراوات الورقية:

تساعد علي إنتاج العصارة الهضمية بشكل جيد، ولذا تناولك للسبانخ أو البروكلي أو الخيار أو البقدونس أو الجرجير يعد خيارا جيدا للحد من تعرض المرارة للالتهابات، والحفاظ على صحتها.

-الفواكه:

يجب على مرضى المرارة أن يهتموا بتناول الأطعمة الغنية بالألياف ومن ضمن هذه الأطعمة الفواكه فالبرتقال والبطيخ فواكه غية بالألياف التي تساعد في الحفاظ علي صحة المعدة والمرارة وتحد من تعرضهم لأي مشاكل صحية.

- الأطعمة الغنية بالكالسيوم:

هذا العنصر الهام في الحد من التعرض لأي مشاكل صحية في المرارة، ولذا عليك تناول الحليب ومشتقاته، والمكسرات والأطعمة التي تحتوي علي الكالسيوم .