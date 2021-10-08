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شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية لزبدة الفول السودانى.. هتقوى قلبك وتحميك من السرطان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتميز زبدة الفول السوداني بطعم حلو مقرمش يمكنه بسهولة تعديل مزاجك وإشباع جوعك، كما أنها تعد أفضل غذاء لتهدئة الرغبة الشديدة في تناول السكر دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى احتوائها على فيتامين ب 3 ، وفيتامين ب 5 ، وفيتامين ب 6 ، وفيتامين هـ ، والسيلينيوم ، والحديد ، والزنك ، والبوتاسيوم ، وخلال التقرير التالي نتحدث عن الفوائد الصحية لزبدة الفول السوداني وفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE.فوائد زبدة الفول السودانى
فقدان الوزن: توفر زبدة الفول السوداني حوالي 200 سعرة حرارية مع كل وجبة ولكنها لا تزال تعتبر غذاء مفيدا فى الدايت، لأنها تمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام في وقت غير مناسب، وتحتوى على الدهون والألياف والبروتينات والكربوهيدرات التي تجعلك ممتلئًا لفترة طويلة.
صحة القلب:تحتوى على مضادات الأكسدة والمفيدة فى منع أمراض القلب والأوعية الدموية، كما تحتوي على دهون غير مشبعة ليست ضارة بالجسم.
تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان : فيتامين (هـ) الموجود في زبدة الفول السوداني يمكن أن يساعد في منع الإصابة بالسرطان، يرتبط فيتامين (هـ) بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك صحة الأمعاء وسرطان القولون وصحة الرئة والكبد.
الاضطرابات العصبية التنكسية :الفول السوداني يحتوي على فيتامين B3 أو النياسين والفول السوداني هو واحد من أعلى المصادر الغذائية للنياسين، هذا الفيتامين مفيد في تقليل خطر الأمراض التنكسية العصبية والاضطرابات بما في ذلك مرض الزهايمر.
الإصابة بمرض السكري
تقليل الإصابة بمرض السكري: تناول الفول السوداني فعال في خفض المستويات وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري، يمكنك تناول ملعقتين صغيرتين مليئتين بزبدة الفول السوداني يوميًا لمساعدة مرضى السكري .
الحفاظ على صحة العظام :تتكون عظامنا من الكالسيوم وزبدة الفول السوداني غنية بالكالسيوم والحديد، هذا يجعلها رائعة للعظام، هي خيار صحي للبروتين الذي يحتوي على الكالسيوم الذي يجب أن تتناوله يوميًا لتحسين كثافة العظام والحصول على عظام أقوى.
تمنع تكون حصوات المرارة: هي حصوات الكوليسترول التي تتشكل داخل الجسم عندما ترتفع مستويات الكوليسترول الضار أو الكوليسترول السيئ في الجسم.