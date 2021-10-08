شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية لزبدة الفول السودانى.. هتقوى قلبك وتحميك من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتميز زبدة الفول السوداني بطعم حلو مقرمش يمكنه بسهولة تعديل مزاجك وإشباع جوعك، كما أنها تعد أفضل غذاء لتهدئة الرغبة الشديدة في تناول السكر دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى احتوائها على فيتامين ب 3 ، وفيتامين ب 5 ، وفيتامين ب 6 ، وفيتامين هـ ، والسيلينيوم ، والحديد ، والزنك ، والبوتاسيوم ، وخلال التقرير التالي نتحدث عن الفوائد الصحية لزبدة الفول السوداني وفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE.

فوائد زبدة الفول السودانى

فقدان الوزن: توفر زبدة الفول السوداني حوالي 200 سعرة حرارية مع كل وجبة ولكنها لا تزال تعتبر غذاء مفيدا فى الدايت، لأنها تمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام في وقت غير مناسب، وتحتوى على الدهون والألياف والبروتينات والكربوهيدرات التي تجعلك ممتلئًا لفترة طويلة.